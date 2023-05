Londres, 22 mai - La livre sterling est restée stable face au dollar américain lundi, les investisseurs attendant les développements sur le plafond de la dette américaine et les données sur l'inflation britannique prévues plus tard dans la semaine.

A 9 h 54 GMT, la livre est restée stable face au dollar à 1,24415 dollar, tandis qu'elle a baissé de 0,1% face à l'euro à 86,905 pence.

Le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy doivent tenir des discussions sur le plafond de la dette lundi, puis mercredi, les traders écouteront un discours du gouverneur de la Réserve fédérale américaine Christopher J. Waller.

Mercredi également, les chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Royaume-Uni devraient donner des indications sur les futures mesures prises par la Banque d'Angleterre pour lutter contre l'inflation, sa prochaine réunion étant prévue le 22 juin.

"Je pense que la semaine à venir devrait être plus excitante, non seulement en raison de la poursuite de la crise du plafond de la dette, mais aussi parce que le gouverneur de la Fed, M. Waller, s'exprimera dans l'après-midi après l'IPC britannique du matin", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des changes chez Monex Europe.

En ce qui concerne l'IPC, il a déclaré que des données plus faibles seraient "cruciales pour ancrer les attentes de la BoE à la baisse, ce qui devrait peser sur la livre".

Les traders prévoient 81 % de chances de voir la BoE relever ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion. La BoE a relevé ses taux d'intérêt 11 fois depuis décembre 2021, alors qu'elle lutte contre une inflation à deux chiffres.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau de l'année le 10 mai, lorsqu'elle a touché 1,2679 $ - le plus haut niveau contre le dollar depuis avril 2022.

Le fait que la Grande-Bretagne ait évité jusqu'à présent une grave récession est l'un des facteurs qui expliquent cette bonne performance, de même que l'affaiblissement du dollar, qui a baissé alors que les marchés anticipent la fin du cycle de relèvement des taux de la Réserve fédérale.

"Sauf surprise majeure, nous pensons que la paire GBPUSD continuera à se négocier entre 1,24 et 1,2485", a déclaré M. Harvey.