Londres, 30 mai - La livre sterling a augmenté face à un dollar plus faible mardi, mais l'inflation britannique, plus forte que prévu, reste au centre de l'attention avant une semaine calme pour le calendrier des données du pays.

Les investisseurs se sont concentrés sur les mouvements du dollar américain, alors que l'accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine fait face à son premier test au Congrès, et sur le yen, qui s'est renforcé après une réunion impromptue du ministère des Finances et de la banque centrale du Japon.

"La livre sterling est prise entre deux feux par les mouvements du dollar et du yen, et elle est généralement assez faible cette semaine", a déclaré Adam Cole, responsable de la stratégie de change chez RBC Capital Markets.

A 1013 GMT, la livre était en hausse de 0,5% contre le dollar à 1,2416 $, et en hausse de 0,35% contre l'euro à 86,39 pence.

La semaine dernière, les données ont montré que l'inflation britannique a baissé en avril, mais moins que prévu, et qu'elle reste supérieure au taux de croissance des prix aux États-Unis et dans la plupart des pays européens, augmentant la pression sur la Banque d'Angleterre (BoE) pour qu'elle continue à augmenter les taux d'intérêt.

Une enquête réalisée mardi montre que l'inflation des prix des magasins britanniques s'est accélérée ce mois-ci pour atteindre son taux le plus élevé depuis le début des relevés en 2005, bien que la croissance des prix des denrées alimentaires ait légèrement ralenti.

La livre s'est éloignée de son plus haut niveau de 11 mois, à 1,26790 dollar, atteint le 10 mai, mais reste proche de ce niveau.

La BoE se réunira le 22 juin, et les traders parient à 84 % sur une hausse de 25 points de base de la part de la BoE. La banque centrale a relevé ses taux d'intérêt à 11 reprises depuis décembre 2021 pour tenter de faire baisser l'inflation galopante.

"Le plus important est la prochaine publication de l'IPC, qui est le principal moteur et, en second lieu, les données sur le marché du travail et les données sur les revenus en particulier, en tant qu'indicateur principal à plus long terme de l'évolution de l'inflation", a déclaré M. Cole, dont l'équipe reste négative sur les perspectives de la livre sterling.

La prochaine publication de l'IPC britannique est prévue pour le 21 juin, tandis que les données du marché du travail sont attendues pour le 13 juin.