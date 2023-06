LONDRES, 7 juin - La livre sterling est restée stable mercredi après que les données ont montré la première baisse annuelle des prix de l'immobilier au Royaume-Uni depuis plus d'une décennie, et les traders se sont concentrés sur l'inflation collante et les perspectives de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

A 0821 GMT, la livre était stable face au dollar à 1,242 $, après avoir baissé de 0,2 % après les données sur les prix de l'immobilier. Elle était également stable face à l'euro à 86,07 pence.

La livre s'est éloignée de son plus haut niveau de 11 mois (1,26790 $) atteint le 10 mai.

Les prix des maisons britanniques ont baissé en mai sur une base annuelle pour la première fois en 11 ans, a déclaré le créancier hypothécaire Halifax mercredi, alors qu'une augmentation des taux hypothécaires du plus grand fournisseur du pays entre en vigueur.

"L'impact le plus important des prix de l'immobilier se situe sur les marchés des actions, car ils sont importants pour les constructeurs de maisons, et il n'est pas surprenant que nous voyions des entreprises comme Persimmon et Redrow se négocier à la baisse ce matin", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital. Il a ajouté que l'inflation et les perspectives de taux étaient des facteurs plus importants pour l'instant.

Le 26 mai, des données ont montré que l'inflation britannique avait baissé en avril, mais moins que prévu. Elle reste supérieure au taux de croissance des prix aux États-Unis et dans la plupart des pays européens. Ces données ont fait craindre que la Banque d'Angleterre ne doive continuer à relever ses taux d'intérêt.

La prochaine réunion de la banque centrale britannique aura lieu le 22 juin, les traders pariant sur une probabilité de 88 % d'une hausse des taux de 25 points de base. . La BoE a relevé ses taux 12 fois depuis la fin de 2021 pour les porter à 4,5 %, contre seulement 0,1 % auparavant, afin de tenter de calmer l'inflation.

Le prochain indice des prix à la consommation de la Grande-Bretagne est attendu le 21 juin, tandis que les données sur le marché du travail sont attendues le 13 juin, les deux étant très attendues pour orienter la prochaine décision probable de la BoE.

Un autre point d'attention pour Cole est de savoir si la BoE finira par augmenter les prix au point de faire entrer l'économie en récession.

"Ce risque semble avoir diminué dernièrement, mais si l'indice des prix à la consommation continue de progresser fortement, je pense qu'il commencera à refaire surface", a-t-il déclaré.