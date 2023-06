La livre sterling s'est légèrement renforcée face au dollar et à l'euro lundi, les opérateurs s'interrogeant sur les implications de la hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, qui a été très importante la semaine précédente.

La livre a augmenté de 0,15 % par rapport au dollar pour atteindre 1,2735 $, regagnant une partie de sa perte de 0,83 % de la semaine précédente, la plus forte baisse hebdomadaire de la devise depuis la mi-mai.

Elle s'est également raffermie face à l'euro, qui était en baisse de 0,13 % à 85,54 pence, alors que la faiblesse des données sur le climat des affaires en Allemagne a pesé sur la monnaie commune européenne.

Les mouvements de la livre sterling de lundi ont eu lieu dans l'ombre de la hausse des taux d'intérêt de 50 points de base de la Banque d'Angleterre, plus importante que prévu, qui a poussé le marché à fixer le pic du taux d'intérêt clé de la Grande-Bretagne à plus de 6 %, ce qui implique un resserrement supplémentaire de plus de 100 points de base.

En revanche, les marchés s'attendent à ce que les autres grandes banques centrales s'approchent de leurs taux maximums, voire les atteignent.

Les opérateurs tentent de déterminer si cela devrait se traduire par une hausse de la livre - les devises bénéficient généralement de taux plus élevés que leurs homologues - ou si les ramifications de la croissance économique en Grande-Bretagne signifient que la livre va s'affaiblir.

"L'action des prix indique que la livre sterling se trouve à un point d'inflexion où de nouvelles hausses de taux ne sont plus favorables à la monnaie", ont déclaré les analystes de BNP Paribas dans une note.

La livre a également atteint son plus haut niveau en sept ans et demi face au yen japonais sous pression, atteignant 182,98 yens avant de se replier après que le principal diplomate japonais en charge des devises ait multiplié les mises en garde contre l'affaiblissement récent du yen.

Les discours de plusieurs responsables politiques de la BOE seront suivis de près cette semaine, notamment celui du gouverneur Andrew Bailey qui s'exprimera mercredi dans le cadre d'une table ronde avec les principaux banquiers centraux de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon.