(Alliance News) - Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu'il existait des preuves que certains détaillants surfacturaient les consommateurs et a soutenu les mesures prises par les autorités de régulation pour lutter contre les prix abusifs.

Le patron de la banque centrale a déclaré à l'émission Newsround de la BBC que les régulateurs devaient prendre des mesures pour s'assurer que les détaillants ne profitent pas d'une inflation élevée pour imposer des hausses de prix injustes et aggraver la crise du coût de la vie.

Cette déclaration intervient après que l'autorité de la concurrence et des marchés (Competition & Markets Authority) a indiqué, en début de semaine, que les automobilistes avaient payé près d'un milliard de livres sterling de plus pour le carburant dans les supermarchés l'année dernière, car les détaillants cherchaient à augmenter leurs marges bénéficiaires.

M. Bailey a déclaré à la BBC que si la banque ne peut pas prendre de mesures pour empêcher les entreprises de profiter injustement des bénéfices, les régulateurs peuvent et doivent prendre des mesures, en particulier sur le marché des carburants, pour contribuer à réduire l'inflation.

Il a déclaré : "Je me réjouis que cette décision ait été prise dans le but de réduire l'inflation : "Je me réjouis que l'on s'attaque à ces problèmes.

"C'est important.

"Cela nous aide à lutter contre l'inflation, mais il est tout simplement plus juste de s'attaquer à ces problèmes.

"Cette situation a des effets très difficiles.

La CMA a constaté que les clients d'Asda, de Tesco PLC, de J Sainsbury PLC et de Morrisons avaient déboursé un surcoût combiné estimé à "environ 900 millions de livres sterling" en raison des tactiques de fixation des prix des carburants.

La semaine dernière, le chancelier de l'État, Jeremy Hunt, a demandé aux régulateurs d'une série de secteurs d'étudier les moyens de s'assurer que les entreprises ne pratiquent pas de tarifs excessifs et que les personnes qui ont des difficultés de paiement peuvent recevoir l'aide dont elles ont besoin.

M. Bailey a également déclaré à Newsround que les jeunes et les jeunes familles étaient particulièrement touchés par l'inflation élevée et les hausses de taux d'intérêt pour y faire face, étant donné qu'ils doivent souvent emprunter davantage et qu'ils ont moins d'économies.

"Je suis vraiment désolé pour eux", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'inflation, qui s'élève actuellement à 8,7 %, commencera à se rapprocher de l'objectif de 2 % vers la fin de l'année prochaine.

Mais il n'a pas voulu dire quand les taux commenceraient à baisser.

"Je ne peux pas vous donner de date pour le début de la baisse des taux d'intérêt, car cela dépend vraiment de ce qui se passera dans le futur, mais la réduction de l'inflation est la chose la plus importante que nous ayons à faire", a-t-il déclaré.

