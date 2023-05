Le plus grand gestionnaire d'actifs britannique, Legal & General Investment Management, a déclaré qu'il était difficile d'adopter une vision à long terme sur les obligations d'État britanniques en raison du manque de clarté sur l'inflation et les taux d'intérêt au Royaume-Uni.

La société, qui gère 1 400 milliards de dollars d'actifs, examine les obligations d'État britanniques d'un point de vue tactique, mais ne s'engage pas sur le long terme, a déclaré Sonja Laud, son directeur des investissements, lors d'une conférence de presse jeudi.

Les données de mercredi ont montré que le taux d'inflation obstinément élevé de la Grande-Bretagne a diminué moins que prévu en avril, ce qui a fait monter en flèche les rendements des obligations d'État britanniques, les traders ayant fortement augmenté leurs paris sur de nouvelles hausses des taux de la Banque d'Angleterre.

M. Laud a déclaré que les chiffres de l'inflation exerceront une forte pression sur la BoE, qui a relevé ses taux pour la douzième fois consécutive plus tôt en mai.

"Il y a des pressions inflationnistes ici (au Royaume-Uni) qui sont clairement plus élevées que ce que nous voyons ailleurs en Europe ou aux États-Unis", a déclaré M. Laud, ajoutant qu'il pourrait y avoir plus de volatilité dans les gilts par rapport aux États-Unis, où la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale est plus claire.

"Nous considérons les obligations d'État d'un point de vue plus tactique, car la volatilité actuelle offre des opportunités. Mais nous ne nous engageons pas sur le long terme, simplement en raison de l'absence d'un discours plus clair jusqu'à présent", a-t-elle ajouté lors de la réunion d'information.

LGIM a publié une déclaration ultérieure indiquant que le gestionnaire d'actifs était actuellement neutre sur les gilts et que les investisseurs devaient se préparer à une plus grande volatilité à court terme.

"En ce qui concerne l'avenir, nous pensons qu'une certaine valeur à long terme est en train d'émerger sur le marché des obligations indexées, étant donné la protection contre l'inflation proposée jusqu'à l'échéance. Nous réévaluerons notre point de vue en fonction des nouvelles données relatives à la croissance et à l'inflation", a déclaré M. Laud dans son communiqué.

M. Laud a déclaré aux journalistes que la société était également prudente en ce qui concerne l'immobilier résidentiel et commercial, qu'elle sous-pondérait les actions et le crédit, et qu'elle privilégiait le dollar américain et les bons du Trésor.

"Nous utilisons à nouveau les bons du Trésor pour compléter les portefeuilles", a-t-elle déclaré.

Mme Laud a ajouté que LGIM surpondérait les bons du Trésor américain parce qu'elle pensait qu'il y aurait une récession.