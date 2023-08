BANGALORE/LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) devrait relever encore une fois son taux directeur, pour le porter à 5,50% lors de sa réunion du 21 septembre, même si une minorité importante d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le relèvement puisse aller au-delà cette année.

Alors que les autres grandes banques centrales tendent à signaler, ou ont déjà réalisé, une pause dans le relèvement de leurs taux, la BoE peine toujours à contenir l'inflation en dépit de 14 hausses de taux d'affilée.

L'indice britannique des prix à la consommation (IPC) a ralenti à 6,8% sur un an en juillet, après 7,9% en juin, mais il reste bien au-delà de l'objectif de 2% de la banque centrale et un des plus élevés en Europe occidentale.

Malgré tout, la dernière enquête réalisée par Reuters sur les intentions de la BoE montrent que les économistes s'attendent à un pic sur le taux directeur - actuellement à 5,25% - à 5,50% contre 5,75% prédit en juillet.

"La réunion du mois d'août a commencé à poser les jalons d'une pause. Je pense que le fait que la BoE admette enfin que sa politique est restrictive signifie qu'il s'agit d'un tournant pour convaincre les marchés que les taux vont rester élevés pendant longtemps", observe James Smith chez ING.

"Tout dépend des données. Dans l'idéal, les autorités souhaiteraient cesser d'augmenter les taux, étant donné qu'ils sont restrictifs. D'ici novembre, la Réserve fédérale aura terminé ses hausses et potentiellement la Banque centrale européenne, il y a donc un risque d'être perçu comme le dernier 'faucon' un peu inutilement".

L'enquête de Reuters auprès des économistes montrent une prévision médiane d'une pause sur le taux directeur après septembre. Mais 47% des 62 économistes sondés estiment toutefois que le taux pourrait encore être relevé: 27 d'entre eux voient le pic à 5,75%, deux à 6,00%.

