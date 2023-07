Londres (awp/afp) - Les plus grandes banques britanniques, comme HSBC ou Barclays, ont passé avec succès un test de leur résistance à un choc important, même si la hausse des taux d'intérêts met sous pression le système financier britannique, juge la Banque d'Angleterre mercredi.

"Nous avons récemment testé les grandes banques britanniques en utilisant un scénario basé sur des projections économiques bien pires que celles que nous attendons", détaille la BoE à l'occasion de la publication de son rapport semestriel sur la stabilité financière.

Taux de chômage à 8,5%, inflation à 17%, chute des prix de l'immobilier de 31% et récession mondiale: selon la banque centrale, les huit plus grandes banques britanniques pourraient survivre un tel scénario catastrophe sans entraîner de réaction en chaîne comme cela avait été le cas lors de la grande crise financière en 2008.

Barclays, HSBC, Lloyds, Nationwide, NatWest Group, Santander UK, Standard Chartered et Virgin Money ont été soumises à ce test.

La BoE s'inquiète en revanche du poids pris ces dernières années par la "finance de l'ombre", comme sont surnommés les acteurs financiers non bancaires.

En septembre dernier, après des annonces budgétaires ultra-coûteuses de l'éphémère gouvernement de Liz Truss - sur lequel l'exécutif était revenu - le taux de la dette à très long terme du Royaume-Uni s'était envolé, un mouvement exacerbé par des placements de fonds de pension, poussant la BoE à intervenir sur le marché pour le stabiliser.

La BoE a donc décidé d'étendre son "stress test" à ces établissements non bancaires.

"Des vulnérabilités persistent dans la finance de marché, qui pourraient devenir plus visibles avec les hausses des taux", prévient la banque centrale.

La hausse récente des taux d'intérêts, que la BoE a relevés à 13 reprises pour lutter contre l'inflation et qui sont actuellement à 5%, met en effet le système financier sous pression, reconnaît la banque centrale.

Pour les ménages, qui voient les taux de leurs emprunts immobilier s'envoler par ricochet, les difficultés devraient s'aggraver au fil de l'année, prévient-elle.

La BoE estime que la part de ménages avec un remboursement mensuel trop élevé par rapport à ses revenus devrait augmenter pour atteindre fin 2023 2,3% des ménages britanniques, soit 650.000 ménages.

Et d'ici 2026, un million de foyers vont voir leurs paiements mensuels augmenter de 500 livres ou plus, prévient la banque centrale.

"Il est évident que l'inflation affecte le plus les plus pauvres, et c'est une des raisons principales pour la maîtriser", a justifié Jon Cunliffe, de la BoE, lors d'une conférence de presse.

