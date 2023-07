Les constructeurs britanniques d'habitations en difficulté en passe de réaliser leur plus forte hausse journalière depuis cinq mois

Aujourd'hui à 16:31 Partager

Les actions des constructeurs d'habitations britanniques ont enregistré mardi leur plus forte hausse en une journée depuis février, se redressant après la chute à des plus bas de sept mois en juillet, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que les taux d'intérêt britanniques atteignent leur maximum plus tôt qu'on ne le craignait au départ.

L'indice des constructeurs d'habitations cotés à Londres a progressé de 4 % et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus de cinq mois, après avoir enregistré une baisse de 12,15 % au deuxième trimestre, faisant suite à une chute vertigineuse de 44,4 % en 2022. Les actions de Taylor Wimpey, Barratt Developments et Persimmon ont augmenté de 4 à 5 %, tandis que les actions de la société à moyenne capitalisation Vistry ont augmenté de 7 % ce jour-là.