Les employeurs du secteur public britannique prévoient les plus fortes augmentations de salaire depuis plus d'une décennie et les accords avec le secteur privé devraient rester élevés, selon une enquête publiée lundi, ce qui pourrait accroître les inquiétudes de la Banque d'Angleterre.

Le Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) a déclaré que les accords salariaux médians prévus dans le secteur public pour les 12 mois à venir ont augmenté à 3,3 %, contre 2 % au cours des trois mois précédents, et le niveau le plus élevé depuis le début des enregistrements en 2012.

Toutefois, l'écart entre les prévisions salariales des employeurs des secteurs public et privé reste important, les employeurs du secteur privé prévoyant d'augmenter les salaires de 5 % au cours de l'année à venir, un chiffre inchangé par rapport aux trois mois précédents.

Jon Boys, économiste principal du marché du travail au CIPD, a déclaré que des accords salariaux plus élevés seraient essentiels pour de nombreux travailleurs dans le contexte de la compression du coût de la vie, avec une inflation de plus de 10 % en mars.

La BoE, qui craint que de fortes hausses de salaires n'entraînent une inflation élevée dans l'économie, a relevé son taux d'escompte d'un quart de point de pourcentage pour le porter à 4,5 % la semaine dernière.

Jeudi, la BoE a prévu une croissance des salaires plus forte à moyen terme qu'elle ne l'avait anticipé précédemment.

Les données officielles ont montré que les salaires moyens du secteur privé au cours des trois mois allant jusqu'à février étaient 6,1 % plus élevés qu'un an plus tôt.

Alors que l'économie britannique a évité de justesse une récession au premier trimestre 2023, l'enquête du CIPD a mis en évidence les difficultés à pourvoir les postes vacants, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

Les travailleurs de la santé et les enseignants, entre autres, ont débrayé ces derniers mois pour protester contre les salaires et les conditions de travail.

Plus de la moitié des personnes interrogées dans le secteur public ont fait état de difficultés à pourvoir des postes et 45 % d'entre elles s'attendent à des problèmes similaires au cours des six prochains mois.

Quatre recruteurs du secteur privé sur dix ont fait état de postes difficiles à pourvoir, tandis que 23 % d'entre eux prévoient d'importantes difficultés à pourvoir les postes vacants au cours des six prochains mois.

"Le marché du travail est peut-être devenu moins compétitif ces derniers mois, mais la demande de main-d'œuvre reste forte dans l'ensemble de l'économie", a déclaré M. Boys.

Outre l'augmentation des salaires, l'enquête trimestrielle du CIPD a montré que les employeurs prévoyaient de répondre aux postes vacants difficiles à pourvoir par des formations qualifiantes et l'accroissement des tâches du personnel en place.

Le solde net d'emploi, qui mesure la différence entre les recruteurs prévoyant d'augmenter ou de réduire leurs effectifs au cours des trois prochains mois, s'établit à +27.