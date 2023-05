Les obligations d'État britanniques à court terme ont enregistré cette semaine leur deuxième plus importante liquidation depuis la crise financière de 2008-2009, les investisseurs ayant parié sur une hausse des taux de la Banque d'Angleterre après une baisse de l'inflation moins importante que prévu.

Les rendements des gilts à deux ans étaient en passe de clôturer la semaine avec une hausse de 55 points de base (pb) à 4,50 % vendredi, leur plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-2008, à l'exception de la dernière semaine de septembre de l'année dernière, lorsque le "mini-budget" de l'ancien Premier ministre Liz Truss avait fait grimper les rendements de 89 pb.

Le rendement à deux ans à la clôture de vendredi était le niveau le plus élevé en fin de semaine depuis septembre 2008, bien qu'au cours de la semaine le rendement n'ait pas dépassé le pic intrajournalier de 14 ans de 4,761 % établi le 27 septembre de l'année dernière.

Contrairement à ce qui s'est passé après le mini-budget, ce sont les gilts à court terme plutôt que les échéances plus longues qui ont supporté le plus gros de la vente. Les rendements des gilts à cinq ans ont augmenté de 46 points de base à 4,28 %, ceux à dix ans de 35 points de base à 4,35 % et ceux à trente ans de 24 points de base à 4,65 %.

Les rendements à court et moyen terme ont baissé de 3 à 4 points de base vendredi, tandis que les rendements à 30 ans sont restés stables, ce qui contraste avec les jours de forte baisse des prix à long terme du marché l'année dernière, qui ont finalement nécessité l'intervention de la BoE pour soutenir les marchés.

Certains investisseurs ont estimé que les gilts pouvaient proposer une bonne valeur après leurs récentes pertes.

"Nous resterons prudents pour l'instant, mais la récente revalorisation pourrait devenir une opportunité d'achat dans les semaines à venir", a déclaré Michael Weidner, responsable des titres à revenu fixe européens chez Lazard Asset Management, qui sous-pondère actuellement les obligations d'État.

Toutefois, en raison de la persistance inattendue de l'inflation - qui, à 8,7 % en avril, était la plus élevée du Groupe des Sept - les marchés financiers s'attendent désormais à ce que la BoE relève ses taux d'intérêt quatre fois de plus cette année, pour les porter de 4,5 % à 5,5 %.

"Le Royaume-Uni semble avoir un problème d'inflation plus important qu'ailleurs", ont écrit les économistes de Nomura dans une note à ses clients vendredi, après avoir relevé mercredi leur propre prévision pour le pic des taux de la BoE à 5,25%. (Rapport complémentaire de Harry Robertson ; rédaction de David Milliken, édition d'Andy Bruce)