Les rendements australiens ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis dix ans vendredi, rejoignant ainsi la déroute des obligations mondiales après que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis aient renforcé les craintes que les taux d'intérêt ne restent plus longtemps élevés, tandis que le dollar local a été touché par la détérioration de l'appétit pour le risque.

Les rendements des obligations d'État de référence à 10 ans ont augmenté de 16 points de base (pb) pour atteindre 4,28 %, leur niveau le plus élevé depuis janvier 2014. Cela a porté les gains au cours des deux dernières sessions à un niveau stupéfiant de 28 points de base.

Les rendements à trois ans ont également augmenté de 16 points de base pour atteindre 4,287 %, un nouveau sommet depuis la mi-2011. Ils ont également progressé de 28 points de base au cours des deux dernières séances et se négocient au-dessus des rendements à 10 ans, ce qui suggère une courbe de rendement inversée qui signale un risque de récession.

Parallèlement à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe, les marchés ont commencé à prendre en compte deux nouvelles hausses de taux de la Banque de réserve d'Australie à 4,6 %, avec le risque d'une autre hausse d'ici la fin de l'année.

En Nouvelle-Zélande, les taux de swap à deux ans ont grimpé à 5,7070 %, soit une hausse de 14 points de base et une probabilité de 80 % d'une nouvelle hausse du taux d'intérêt local à 5,75 %, même si la Banque de réserve a déclaré que les hausses de taux étaient terminées.

Des chiffres partiels étonnamment forts sur le marché du travail américain, y compris les données sur les emplois privés et les demandes d'allocations chômage pour le mois de juin, ont provoqué une chute des marchés obligataires.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont dépassé les 5 %, et les ventes se sont étendues à l'ensemble du globe, les rendements des bons allemands et des bons d'État atteignant leur plus haut niveau depuis 15 ans.

"Il n'y a pas eu de catalyseur unique pour la chute de ces derniers jours, bien que les mouvements aient été étendus après des données américaines solides et des anecdotes sur les salaires au Royaume-Uni provenant d'une enquête de la BoE", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la NAB.

Les commentaires de Lorie Logan, présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, ont également pesé sur le sentiment en indiquant qu'elle restait préoccupée par la question de savoir si l'inflation reviendrait à l'objectif en temps voulu, a déclaré M. Strickland.

Le dollar australien, sensible au risque, a touché les 0,6599 dollars dans la nuit avant de trouver un soutien autour de 66 cents et de se stabiliser à 0,6629 dollars.

Le kiwi a également récupéré ses pertes à 0,6160 $, après avoir baissé de 0,3 % jusqu'à 0,6133 $.

"Les données américaines continuent de surprendre à la hausse, et avant les chiffres de l'emploi non agricole ce soir, les marchés sont clairement nerveux", ont déclaré les analystes d'ANZ. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Kim Coghill)