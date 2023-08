Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté jeudi, suivant leurs homologues américains, alors que les investisseurs attendent la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 2,542%. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Les rendements des obligations américaines à plus long terme ont augmenté pendant trois sessions consécutives. Les analystes ont déclaré que les rendements ont été poussés à la hausse par des plans d'émission de dette plus élevés que prévu de la part du Trésor et par l'abaissement de la note de crédit du pays par l'agence de notation Fitch.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 4,147 %, ce qui correspond à leur plus haut niveau depuis novembre.

Pooja Kumra, stratège principal en matière de taux chez le prêteur TD, a déclaré que la résistance des données économiques américaines depuis la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine dernière avait accentué la pression à la hausse sur les rendements.

"Le plan de remboursement du Trésor a encore accentué la tendance à la hausse", a-t-elle déclaré, faisant référence à une augmentation des rendements à long terme par rapport aux rendements à court terme.

Les investisseurs se concentraient jeudi sur la Banque d'Angleterre, qui fixe les taux d'intérêt à 11h00 GMT.

Selon les prix pratiqués sur les marchés de produits dérivés, les traders pensent qu'il y a 60 % de chances que les taux augmentent de 25 points de base et 40 % de chances qu'ils augmentent de 50 points de base. Les taux se situent actuellement à 5 % après 13 hausses successives.

Lors de sa dernière réunion en juin, la BoE a secoué les marchés obligataires européens en augmentant ses taux de 50 points de base, ce qui a fait grimper les rendements à court terme de près de 10 points de base.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans a perdu 2 points de base jeudi pour atteindre 3,147 %.

Les données de jeudi ont montré que l'économie allemande a à peine progressé en juin, ajoutant aux signes de stagnation de l'économie après que la Banque centrale européenne ait augmenté les taux d'intérêt à 3,75 %, alors qu'ils étaient inférieurs à zéro en un peu plus d'un an.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a augmenté de 7 points de base à 4,266%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 12 juillet.

L'écart très surveillé entre les rendements italiens et allemands à 10 ans s'est élargi de 4 points de base pour atteindre 171 points de base.

Après la réunion de la BoE, les investisseurs se concentreront sur les données économiques américaines. Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage et l'enquête mensuelle sur les entreprises ISM sont attendus plus tard dans la journée, avant le rapport clé sur les emplois non agricoles de vendredi.