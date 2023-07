Les rendements des obligations du Trésor américain ont probablement atteint leur maximum, les obligations à plus long terme étant attrayantes car la Réserve fédérale est proche de la fin de son cycle de hausse, a déclaré Jim Leaviss de M&G Investments.

"À moins d'une résurgence de l'inflation de base par rapport à la situation actuelle, les rendements obligataires devraient atteindre leur maximum", a déclaré M. Leaviss, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe publics chez M&G, lors du Reuters Global Markets Forum (GMF).

Les prix à la consommation aux États-Unis ont légèrement augmenté en juin et ont enregistré leur plus faible hausse annuelle depuis plus de deux ans, l'inflation continuant à se tasser.

"Dans 10 ans, 20 ans, beaucoup plus loin dans la courbe... nous verrons probablement une accentuation audacieuse lorsque les gens croiront que la fin est arrivée pour la Fed". a déclaré M. Leaviss.

M. Leaviss a indiqué que les marchés obligataires du Royaume-Uni ont été plus affectés que ceux des États-Unis en raison de la différence marquée entre les perspectives d'inflation de la Grande-Bretagne et celles du reste du monde.

"Les marchés ont détesté le fait qu'alors que l'inflation globale a baissé, comme partout dans le monde, le taux d'inflation de base au Royaume-Uni a en fait augmenté", a-t-il déclaré.

Les hausses de taux agressives de la Banque d'Angleterre entraîneront un ralentissement de la croissance économique et de l'inflation, ce qui pourrait constituer un "argument audacieux" en faveur d'une opportunité d'achat sur les marchés des gilts britanniques, a déclaré M. Leaviss.

"Ce qui me rend optimiste sur les gilts - mais plus pessimiste sur l'activité (et) les perspectives de l'économie britannique - c'est qu'une fois que ces hausses de taux commenceront à produire leurs effets ... (c'est) le mécanisme de transmission par le biais des hypothèques (et) des loyers", a-t-il ajouté.

M. Leaviss pense que si de plus en plus de personnes optent pour des prêts hypothécaires à taux fixe plus élevés d'ici l'année prochaine, cela aura un impact significatif sur leur pouvoir d'achat, ce qui fera baisser l'inflation et conduira la BoE à réduire ses taux d'intérêt l'année prochaine.

"Je serais surpris que la Banque d'Angleterre ne réduise pas ses taux d'intérêt l'année prochaine, et peut-être de manière relativement agressive.

