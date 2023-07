La Banque d'Angleterre devrait accélérer le rythme auquel elle se défait de son stock de 800 milliards de livres (1 000 milliards de dollars) d'obligations d'État achetées dans le cadre de ses opérations d'assouplissement quantitatif, a déclaré mercredi le vice-gouverneur Dave Ramsden.

En septembre dernier, la BoE a déclaré qu'elle réduirait ses stocks d'obligations d'État de 80 milliards de livres au cours des 12 prochains mois, répartis à parts à peu près égales entre les ventes directes et le non-réinvestissement du produit des obligations arrivant à échéance.

M. Ramsden a déclaré que les marchés financiers avaient bien absorbé ces obligations, en plus de la vente par la BoE de près de 20 milliards de livres d'obligations d'entreprises, et qu'il y avait peu de signes d'un impact important sur les prix des gilts.

"Personnellement, ces facteurs plaident en faveur d'une augmentation réfléchie du rythme de réduction du stock de gilts dans les 12 mois à venir", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé devant la Britain's Money Macro and Finance Society, organisée à la BoE.

La BoE devrait présenter un nouveau programme de vente lors de l'annonce de ses taux d'intérêt le 21 septembre.

Les ventes de gilts resserrent légèrement les conditions financières en période d'inflation élevée et créent une plus grande marge de manœuvre pour les mesures de relance de la BoE en cas de ralentissement économique ou de crise financière.

M. Ramsden a déclaré que davantage de gilts du portefeuille de la BoE arriveraient à échéance au cours des 12 mois à partir de septembre 2023 qu'au cours des 12 mois précédents, ce qui signifie que le resserrement quantitatif (QT) pourrait s'accélérer sans augmenter les ventes directes.

"À l'instar du comité de politique monétaire, je souhaite que le resserrement quantitatif fixe un rythme progressif et prévisible pour le dénouement et le laisse opérer en arrière-plan", a-t-il déclaré.

En mai, M. Ramsden a déclaré que la BoE était plus susceptible d'augmenter que de réduire le rythme auquel elle dénoue les 875 milliards de livres sterling d'obligations d'État qu'elle a achetées dans le cadre d'opérations d'assouplissement quantitatif entre 2009 et 2021.

M. Ramsden a déclaré qu'il n'était pas clair dans quelle mesure la BoE réduirait finalement ses avoirs en gilt. Les banques interrogées l'année dernière sur l'évolution du bilan de la BoE ont exprimé des opinions allant de 325 milliards à 480 milliards de livres, a-t-il ajouté.

"C'est très loin de notre situation actuelle et cela implique que le QT, à ce rythme, peut se poursuivre encore un certain temps", a-t-il déclaré.

L'INFLATION RESTE TROP ÉLEVÉE

M. Ramsden a voté avec la majorité des membres du comité de politique monétaire de la BoE pour augmenter le taux d'intérêt principal de la banque centrale d'un demi-point de pourcentage à 5 % le mois dernier, afin de lutter contre l'inflation la plus élevée parmi les principales économies avancées.

Plus tôt dans la journée de mercredi, des données officielles ont montré que l'inflation des prix à la consommation britannique était tombée à 7,9 % en juin, son niveau le plus bas depuis 15 mois, une baisse plus importante que celle attendue par les marchés financiers et qui ramène l'inflation en ligne avec les prévisions les plus récentes de la BoE.

Les marchés financiers s'attendent désormais à ce que les taux de la BoE culminent à 5,75 % ou 6 %, contre 6,5 % il y a deux semaines.

M. Ramsden a déclaré que la force du mouvement du marché de mercredi montrait la sensibilité des investisseurs aux données à venir, mais qu'il ne voulait pas en dire plus sur les perspectives avant la prochaine décision de la banque centrale sur les taux, le 3 août.

"L'inflation selon l'IPC a commencé à baisser de manière significative mais reste beaucoup trop élevée. Le comité de politique monétaire a toujours souligné que les décisions de politique monétaire traiteront le risque d'une force plus persistante dans l'établissement des salaires et des prix intérieurs", a déclaré M. Ramsden.

La dernière baisse s'explique davantage par une chute des prix de l'énergie que la BoE ne l'avait prévu, tandis que d'autres éléments de l'inflation qui ont tendance à être plus rigides restent élevés, a ajouté M. Ramsden.

(1 $ = 0,7752 livre)