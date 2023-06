Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux.

Le décor est planté pour la Banque d'Angleterre lors d'une journée chargée pour les banques centrales en Europe, avec une hausse presque certaine et le seul doute étant de savoir si la BoE augmentera les taux d'intérêt de 25 points de base ou de 50 points de base et deviendra totalement hawkish.

Après un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu mercredi, les marchés ont estimé qu'il y avait près de 50 % de chances que la BoE opte pour une hausse d'un demi-point de pourcentage. Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendaient unanimement à ce que la BoE relève ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 4,75 %, leur niveau le plus élevé depuis 2008.

La divergence de politique entre la BoE et les autres grandes banques centrales en raison de l'inflation galopante au Royaume-Uni par rapport à l'inflation qui se détend mais n'est pas assez rapide dans d'autres parties du monde a donné un coup de pouce à la livre sterling. La livre est restée discrète en Asie, mais n'est pas loin du pic de 14 mois qu'elle a atteint la semaine dernière.

La Chine et Hong Kong étant fermés pour cause de vacances, les échanges en Asie ont été quelque peu modérés, l'indice MSCI Asie hors Japon ayant du mal à s'orienter, tandis que le yen s'est raffermi face au dollar et a oscillé autour du niveau de 141 pour un dollar.

Les contrats à terme ont indiqué que les actions européennes devraient ouvrir en baisse, les traders évaluant les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui étaient cohérents avec son récent ton hawkish.

M. Powell a souligné qu'une majorité de décideurs politiques considèrent que deux nouvelles hausses de taux d'un quart de point sont probables d'ici la fin de l'année et qu'il ne qualifie toujours pas de "pause" la décision de la Fed de maintenir les taux d'intérêt inchangés la semaine dernière.

Nous n'avons pas utilisé le mot "pause" et je ne l'utiliserais pas ici", a déclaré M. Powell.

Bien que ses commentaires n'aient pas surpris, les marchés ne sont toujours pas convaincus que la Fed procédera à deux nouvelles hausses. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 72 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base le mois prochain, puis d'aucune autre hausse.

Ailleurs, la banque centrale de Turquie, sous la direction du nouveau chef Hafize Gaye Erkan, devrait augmenter fortement son taux directeur et confirmer un pivot politique alors que le pays prend des mesures vers l'orthodoxie économique pour faire face à l'inflation galopante.

La Banque nationale suisse et la Norges Bank norvégienne doivent également annoncer leurs décisions de politique, avec une augmentation de 25 points de base largement attendue de la part des deux banques centrales.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Événements économiques : Décision sur les taux directeurs de la BoE, de la banque centrale turque, de la Banque nationale suisse et de la Norges Bank norvégienne.