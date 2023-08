La Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt pour la quatorzième fois jeudi, pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis début 2008, et a indiqué que les coûts d'emprunt resteraient probablement élevés pendant un certain temps, ce qui a fait chuter la livre, mais a aidé les actions à réduire leurs pertes.

La BoE a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base à 5,25 % et a déclaré que l'inflation élevée signifiait qu'il était peu probable qu'elle cesse d'augmenter les taux de sitôt.

"Certains risques de pressions inflationnistes plus persistantes pourraient avoir commencé à se cristalliser", a déclaré la BoE dans ses nouvelles orientations sur les perspectives des taux d'intérêt.

Toutefois, avec la décision de jeudi, les opérateurs ont commencé à anticiper un pic plus bas pour les taux britanniques.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le FTSE 100 s'est négocié en baisse de 0,6 % sur la journée, après une perte de 0,7 % avant la décision sur les taux.

FOREX : La livre sterling a chuté de 0,7 % immédiatement après la décision. Elle était en dernier lieu en baisse de 0,5 % à 1,26485 $.

MARCHÉ MONÉTAIRE : Les produits dérivés sur les taux d'intérêt ont montré que les traders pensent que les taux britanniques atteindront un pic autour de 5,69% d'ici mars, par rapport à un pic attendu de 5,73% dans la période précédant la décision.

COMMENTAIRES :

GILES COGHLAN, CHIEF MARKET ANALYST, HYCM, LONDRES :

"La décision d'aujourd'hui a été serrée, les décideurs politiques étant divisés entre une hausse des taux de 25 ou 50 points de base. Étant donné que les dernières données sur l'inflation ont démontré que la médecine amère de la Banque d'Angleterre commence à faire effet, il était raisonnable de passer à une hausse de 25 points de base."

"Malgré les inquiétudes concernant la croissance économique, la hausse d'aujourd'hui est un autre signe que le resserrement quantitatif des banques centrales pourrait être sur le point de s'achever, et nous devrions voir le cycle de hausse s'arrêter bientôt, avec des hausses plus modestes dans le pipeline d'ici là. Les investisseurs doivent s'attendre à une certaine volatilité à la suite de la décision d'aujourd'hui."

THOMAS PUGH, ÉCONOMISTE, RSM UK, LONDRES :

"La récente baisse de l'inflation et les signes d'un ralentissement de l'économie ont fait que le comité de politique monétaire a estimé qu'il disposait d'une marge de manœuvre suffisante pour revenir à une hausse de 25 points de base en août.

Cependant, un seul point faible ne sera pas suffisant pour que la Banque soit convaincue que l'inflation est maintenant sur une trajectoire durable. Nous prévoyons au moins une nouvelle hausse des taux de 25 points de base en septembre, mais le fait qu'elle soit suivie d'une autre dépendra des données relatives à l'inflation et au marché du travail d'ici là".

JOHN LEIPER, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, TITAN ASSET MANAGEMENT, LONDRES :

"La disparité relative de la trajectoire de la politique monétaire future, sur fond de données de croissance économique meilleures que prévu, a catalysé un rallye de la livre sterling cette année, mais l'élan a diminué récemment, suite au dernier chiffre de l'inflation, qui s'est avéré inférieur aux attentes pour la première fois en quatre mois, et aux signes aujourd'hui que la banque devient un peu plus détendue quant à la direction à prendre. (Reportage par l'équipe EMEA Markets ; Compilé par Amanda Cooper ; Édition par Samuel Indyk)