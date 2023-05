*



En Europe, le CAC 40 a perdu 0,59% et le Stoxx 600 0,33%







Wall Street dans le rouge à mi-séance, Paypal chute







Baisse surprise des importations chinoises en avril







Plusieurs résultats d'entreprises jugés décevants







par Claude Chendjou



PARIS, 9 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Francfort, ont terminé en baisse mardi et Wall Street évoluait également dans le rouge à mi-séance dans un contexte d'aversion au risque liée à des statistiques économiques décevantes en Chine, aux incertitudes sur le plafond de la dette aux Etats-Unis et à des résultats d'entreprises inférieures aux attentes.



À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,59% à 7.397,17 points. Le Footsie britannique a perdu 0,18%. Le Dax allemand a grappillé 0,02%, grâce notamment aux "utilities" comme RWE et E.ON.



L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,59%, le FTSEurofirst 300 de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,33%.



L'attentisme a dominé les échanges en Europe, les investisseurs étant notamment dans l'attente de la publication mercredi des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis et en Allemagne qui pourraient donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) alors que la Banque d'Angleterre (BoE) se réunit jeudi.



Peter Kazimir et Joachim Nagel, deux responsables de la BCE, ont plaidé mardi pour de nouvelles hausses des taux d'intérêt afin de juguler l'inflation, tandis que le marché anticipe ce mois-ci un relèvement de 25 points de base des taux de la BoE dans la foulée des décisions prises par la Fed et la BCE la semaine dernière.



Concernant le plafond de la dette américaine, le président Joe Biden doit rencontrer à 20h00 GMT le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, dans l'espoir de parvenir à un compromis au Congrès d'ici le 1er juin.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,15%, le Standard & Poor's 500 de 0,43% et le Nasdaq de 0,66%, les indices étant notamment plombés par des résultats d'entreprises.



Paypal Holdings chute de 11,41% après l'abaissement par le groupe de paiement de sa prévision de marge annuelle.



Le fabricant de puces Skyworks Solutions (-5,459%), fournisseur d'Apple (-0,9%), pèse sur d'autres valeurs du secteur comme Qualcomm (-1,61%) après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice inférieurs aux attentes pour le trimestre en cours.







VALEURS EN EUROPE



Le compartiment de l'immobilier (-2,86%) a accusé la plus forte baisse sectorielle en Europe, plombé notamment par le groupe suédois SBB (-24,2%), qui a suspendu le dividende et annulé une levée de capitaux après l'abaissement de sa note de crédit par S&P Global. A Paris, Unibail Rodamco a reculé de 1,73% et Icade de 2,37%.



Le secteur du luxe, sensible à la Chine, a été pénalisé par un indicateur montrant une baisse surprise des importations chinoises en avril: Kering , Hermès, Richemont, Moncler ont perdu de 0,84% à 2,71%.



Dans les résultats d'entreprises, l'assureur britannique Direct Line a chuté de 4,59% après avoir déclaré s'attendre à une pression sur son bénéfice cette année, tandis que le producteur néerlandais d'engrais OCI a cédé 2,76% après un Ebitda trimestriel inférieur aux attentes.



Les résultats de Banco BPM (+7,55%) ont en revanche été salués, tandis que JD Sports (+1,17%) a bénéficié, lui, de son projet de rachat du distributeur de chaussures Courir.



CHANGES



Le dollar s'apprécie de 0,32% face à un panier de devises de référence mais reste proche de ses récents plus bas avant les chiffres de l'inflation américaine mercredi.



L'euro se traite à 1,0953 dollar (-0,46%) et la livre sterling est stable à 1,2609 dollar avant la réunion jeudi de la BoE.







TAUX



Les rendements obligataires sont globalement stables: le dix ans allemand DE10YT=RR> a fini en hausse d'environ deux points de base, à 2,33%, et son équivalent américain s'affiche à 3,51%.



PÉTROLE



Les cours pétroliers, qui ont fortement progressé lors des deux dernières séances, reculent après les statistiques économiques chinoises: le Brent abandonne 1,91% à 75,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,82% à 71,83 dollars.



LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Eurofirst 300 1842,00 -4,99 -0,27% +9,75%



Eurostoxx 50 4323,09 -25,56 -0,59% +15,43%



CAC 40 7397,17 -43,74 -0,59% +14,26% Dax 30 15955,48 +2,65 +0,02% +14,59% FTSE 7764,09 -14,29 -0,18% +4,19% SMI 11546,04 -49,21 -0,42% +7,61%



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD



Points Dow Jones 33560,68 -58,01 -0,17% +1,25% S&P-500 4120,68 -17,44 -0,42% +7,32% Nasdaq 12176,75 -80,17 -0,65% +16,34% Nasdaq 100 13199,96 -91,68 -0,69% +20,66%



Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0950 1,1004 -0,49% +2,32% Dlr/Yen 135,19 135,08 +0,08% +3,11% Euro/Yen 148,06 148,69 -0,42% +5,53%



Dlr/CHF 0,8913 0,8892 +0,24% -3,58% Euro/CHF 0,9762 0,9787 -0,26% -1,34%



Stg/Dlr 1,2610 1,2617 -0,06% +4,24% Indice $ 101,6960 101,3770 +0,31% +5,74%



OR



Cours Veille Var. % YTD Or Spot 2027,96 2021,39 +0,32% +33,68%



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 135,25 -0,29



Bund 10 ans 2,35 +0,01



Bund 2 ans 2,68 +0,02



OAT 10 ans 2,94 +0,01 +59,50



Treasury 10 ans 3,52 +0,00



Treasury 2 ans 4,04 +0,03







PETROLE



Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 71,87 73,16 -1,29 -1,76% +17,42%



Brent 75,56 77,01 -1,45 -1,88% +14,43%







(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)