La Banque d'Angleterre estime que l'économie britannique n'a ressenti que la moitié des effets d'un resserrement des taux d'intérêt de près de deux ans jusqu'à présent - et les marchés doutent qu'elle lui permette d'absorber la totalité de la dose.

Le cycle brutal de relèvement des taux d'intérêt de cinq points de pourcentage qui a débuté à la fin de l'année 2021 est peut-être terminé, mais l'impact qu'il a eu sur la demande des ménages et l'activité économique jusqu'à présent pourrait bien doubler à partir de maintenant, selon les propres calculs de la BoE.

Et cela en supposant que la Banque les laisse là pour une période prolongée, dans ce que son économiste en chef Huw Pill appelle à plusieurs reprises la stratégie de la "Montagne de la Table".

Mais les doutes raisonnables quant à la capacité du consommateur britannique, déjà en difficulté, et de l'économie, en perte de vitesse, à supporter toute la force de ce qui est déjà en cours, poussent les marchés à parier que la banque centrale devra à nouveau réduire ses taux dans les neuf mois à venir.

Si cela est vrai, cela signifie que la marche sur le plateau de la montagne des taux ne dure que moins de la moitié du temps qu'il a fallu pour la gravir et qu'une descente pourrait être en cours jusqu'à six mois avant que la Banque ne perçoive l'impact maximal des décisions prises jusqu'à présent.

Le volumineux rapport sur la politique monétaire de la BoE, publié parallèlement à sa décision de maintenir les taux directeurs à 5,25 % jeudi, a évalué le délai avec lequel le resserrement du crédit mis en œuvre jusqu'à présent grignote les portefeuilles des ménages.

"Le personnel de la banque estime que plus de la moitié de l'impact sur le niveau du PIB n'a pas encore été ressenti, estimant qu'il faudra attendre 2025 pour que l'impact sur le PIB soit presque entièrement ressenti, sur la base des relations passées, des prévisions de refinancement des prêts hypothécaires et des prêts et en dépit d'une "incertitude significative".

Pour ce faire, le rapport de la BoE se concentre principalement sur la consommation, qui, selon ses estimations, représente environ 60 % du PIB.

Elle compense l'impact de l'augmentation des revenus de l'épargne par l'augmentation des coûts des prêts hypothécaires - où quelque 80 % des ménages sont aujourd'hui engagés dans des contrats à taux fixe de deux à cinq ans, soit bien plus que lors de la dernière campagne de hausse des taux, ce qui permet de retarder l'impact de la crise.

UNE TABLE HAUTE MAIS ÉTROITE

Fait peut-être remarquable pour beaucoup, l'étude indique que les retombées nettes d'une hausse des taux d'intérêt sur le revenu global sont positives, étant donné que les dépôts des ménages s'élèvent à près de 1 700 milliards de livres sterling, ce qui dépasse les 1 500 milliards de livres sterling d'hypothèques en cours.

Toutefois, étant donné que l'augmentation des revenus de l'épargne est répartie entre les ménages les plus riches, qui ont une propension à consommer des revenus supplémentaires beaucoup plus faible que les ménages moins aisés et plus endettés, l'effet net positif sur l'économie est réduit à néant.

Parmi les autres impacts, citons l'effet sur la consommation de la baisse de la valeur des maisons ou de l'épargne dans les titres financiers, ainsi que les coups portés à l'investissement dans le logement et les entreprises, et la hausse des loyers due à un refinancement hypothécaire plus élevé pour les propriétaires de logements à usage locatif.

Par conséquent, la BoE s'attend à ce que les retombées des modifications de taux effectuées jusqu'à présent "s'amplifient au fil du temps", même si les effets trimestriels ponctuels ont atteint leur point culminant.

Bien entendu, le mandat principal de la Banque est de ramener l'inflation à son objectif de 2 % et elle a revu à la hausse ses projections d'inflation dans le rapport de cette semaine - elle ne prévoit désormais pas d'atteindre pleinement son objectif avant la fin de l'année 2025.

Mais les marchés pensent clairement que la seconde moitié de la crise des taux permanents et la trajectoire descendante de l'inflation forceront la Banque à réduire ses taux dès l'année prochaine - une fois qu'elle aura la certitude que la croissance modérée des salaires se maintiendra au-delà du cycle salarial du printemps.

Et certains craignent le risque d'un effet de bouteille de ketchup secouée, c'est-à-dire que ce qui semble être un coup lent et différé se transforme soudain en un coup d'éclat très rapide.

Modupe Adegbembo, économiste chez AXA Investment Managers, prévoit deux baisses d'un quart de point en août et en novembre pour atteindre 4,75 % à la fin de l'année 2024.

Mais "il existe un risque que la BoE soit contrainte de réduire ses taux plus tôt et plus rapidement si les perspectives de croissance se détériorent ... d'autant plus que la répercussion des taux a été plus lente que prévu lors de la hausse".

Le revers de la médaille est que très peu de choses dans le cycle post-pandémique ont été facilement prévisibles. Et quel que soit le ralentissement de la croissance et de la consommation, les surprises en matière d'inflation pourraient bien modifier l'image de plus en plus confortable des marchés.

"Bien que les baisses de taux soient désormais prévues pour le second semestre 2024, les investisseurs doivent garder à l'esprit que les perspectives restent floues - un plateau couvert de brouillard peut s'avérer cacher le mont Everest", a déclaré Andy Burgess, d'Insight Investment.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.