Devises : calme absolu en l'absence des cambistes US

(CercleFinance.com) -Le FOREX promettait d'être calme, et il le fut en l'absence d'indicateurs économiques et surtout de l'absence des investisseurs US en congé ce mercredi (célébration de l'abolition de l'esclavage, ou 'Juneteenth').

Le '$-Index' est resté figé entre 105,20/105,25 : il finit la journée inchangé... tout comme la parité avec l'Euro (1,0740/1,0745), le yen, le Franc suisse, à 0,05% près (c'est non significatif).

Le seul foyer de volatilité -et il est très relatif- concerne la Livre qui grapille 0,15% à 1,2720/$.

La Livre a bénéficié de l'annonce d'un nouveau reflux de l'inflation au Royaume-Uni: les prix à la consommation n'ont augmenté que de 2% sur un an au mois de mai, contre +2,3% en avril.



Une bonne nouvelle alors que les opérateurs de marché attendent la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, à l'issue de laquelle aucune baisse de taux n'est anticipée.



Plusieurs statistiques viendront par ailleurs rythmer la fin de la semaine, dont les indices d'activité PMI en Europe qui paraîtront vendredi.





