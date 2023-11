LONDRES, 27 novembre (Reuters) - Ramener l'inflation à son objectif de 2% sera un "travail difficile", car sa baisse récente tient essentiellement au recul des prix de l'énergie, a déclaré le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, dans un entretien au site ChronicleLive publié lundi.

"Ce qui demeure (de l'inflation) doit être résorbé grâce à des mesures politiques et à la politique monétaire", a déclaré Andrew Bailey.

"La politique monétaire est actuellement ce que j'appelle restrictive - elle restreint l'économie. Le chemin qui reste à parcourir pour ramener l'inflation à 2% sera difficile et nous ne voulons évidemment pas qu'il y ait plus de dégâts".

La BoE a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels pour une deuxième réunion consécutive début novembre, après 14 augmentations successives destinées à ramener l'inflation sous contrôle.

La dynamique des prix a culminé à plus de 11% il y a un peu plus d'un an, avant de retomber à 4,6% en octobre.

Selon ses dernières prévisions, la BoE s'attend à ce que l'inflation ne revienne à 2% qu'à la fin de l'année 2025.

Andrew Bailey a reconnu que la hausse des taux avait des impacts sur les ménages en renchérissant les hypothèques et les loyers, mais le gouverneur a insisté qu'il était trop tôt pour que la BoE envisage de réduire ses taux d'intérêt.

"Je suis très conscient de la situation à laquelle sont confrontés les plus démunis", a-t-il déclaré à ChronicleLive.

"Mais nous devons ramener (l'inflation) à 2% et c'est la raison pour laquelle je me suis opposé dernièrement aux hypothèses selon lesquelles nous parlons de réduire les taux d'intérêt ou que nous les réduirons dans un avenir prévisible, parce qu'il est trop tôt pour avoir cette discussion.".

Les marchés financiers parient actuellement que la BoE aura acté une baisse de taux de 25 points de base d'ici septembre de l'année prochaine. (Rédaction William Schomberg, version française Corentin Chappron, édité Par Kate)