La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 15 ans jeudi, poursuivant sa lutte contre l'inflation la plus élevée parmi les grandes économies riches du monde, et a souligné qu'elle ne prévoyait pas de les réduire de sitôt.

RÉACTION DU MARCHÉ :

LES STOCKS : L'indice de référence britannique FTSE 100 a très légèrement réduit ses gains après la décision, mais était toujours en hausse de 1,1% sur la journée.

FOREX : La livre sterling était en hausse de 0,44% à 1,2204 $. Elle s'échangeait environ 0,35% plus haut avant la décision de la BoE à 1,2193 $.

Obligations : Les rendements des obligations britanniques de référence à 10 ans ont baissé de 12 points de base sur la journée à 4,383%, peu de changement par rapport à la décision.

COMMENTAIRES :

JEREMY BATSTONE-CARR, STRATEGISTE, RAYMOND JAMES, FRANCE :

"La faiblesse de l'activité économique et les pressions inflationnistes persistent, mais le fait qu'elles ne soient pas pires que prévu a contribué à la conclusion d'aujourd'hui de maintenir le taux stable. La hausse des rendements des obligations d'État à plus long terme, due en grande partie à des facteurs mondiaux, a servi à resserrer les conditions financières et a fait une partie du travail du comité de politique monétaire."

"La question qui se pose est de savoir combien de temps durera ce statu quo, les marchés financiers s'attendant à une longue période de calme. La porte pour de futures hausses de taux reste entrouverte et le comité de politique monétaire restera probablement attentif à d'autres fluctuations et risques dans les mois à venir".

PETER DOHERTY, DIRECTEUR, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES INVESTISSEMENTS, ARBUTHNOT LATHAM, LONDRES :

"De toutes les grandes banques centrales, c'est la BoE qui a le chemin le plus difficile à parcourir. Les données économiques se refroidissent, le marché de l'emploi est tendu, mais l'inflation est toujours aussi rigide."

"À court et à moyen terme, la capacité de la Réserve fédérale (américaine) à augmenter ses taux par rapport à la BoE limite la livre par rapport au dollar.

"Si vous regardez quelques mois en arrière, vous constaterez que les prix ont été fixés en fonction des hausses continues de la BoE et des réductions l'année prochaine de la part de la Fed. Ce qui pourrait se produire pourrait être tout à fait à l'opposé de cela".

GEORGINA TAYLOR, GESTIONNAIRE DE FONDS ET RESPONSABLE DES STRATÉGIES MULTI-ACTIFS, INVESCO, LONDRES :

"Étant donné que nous avons probablement atteint les taux les plus élevés, nous devons aligner les banques centrales en termes de réduction et nous pensons que la Banque d'Angleterre sera probablement la principale banque centrale à agir en premier. Elle doit se concentrer sur le mélange croissance-inflation et sur le fait que l'économie se détériore".

"Sur l'ensemble des marchés obligataires, les gilts sont probablement l'endroit où il y a le plus de valeur qui se dégage, nous avons donc ajouté une certaine exposition.