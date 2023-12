(Actualisé avec précisions et contexte)

LONDRES, 14 décembre (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi, comme prévu, une nouvelle pause dans la remontée de ses taux d'intérêt mais a souligné que ceux-ci devaient rester élevés pendant "une période prolongée".

Le principal taux directeur est ainsi maintenu à 5,25% après déjà un statu quo observé lors de la réunion de novembre.

Le comité de politique monétaire de la BoE a voté par 6 voix contre 3 en faveur du maintien des taux à 5,25%, leur plus haut niveau depuis 15 ans.

Le sujet d'une baisse des taux n'a été pas été abordé et la BoE a dit être toujours préoccupée par le fait que les pressions inflationnistes devraient continuer à rester plus marquées en Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis et dans la zone euro.

La banque centrale britannique a également fait fi des dernières données montrant un ralentissement de la croissance des salaires et une contraction de 0,3% du produit intérieur brut (PIB) en octobre.

Ces statistiques font craindre une récession alors que le pays se prépare pour des élections législatives l'an prochain.

La BoE a relevé ses taux à 14 reprises depuis décembre 2021 jusqu'en août dernier avant d'opter pour une première pause en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters avaient estimé le mois dernier que la BoE en avait probablement fini avec le resserrement de sa politique monétaire après 515 points de base de hausse du loyer de l'argent dans le cycle actuel.

Les prévisions de la BoE qui voient le principal taux directeur revenir à 4,25% dans trois ans sont très éloignées de celles des marchés qui anticipent ce niveau avant la fin de l'année.

"Les hausses de taux successives ont contribué à ramener l'inflation de plus de 10% en janvier à 4,6% en octobre. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Nous prendrons les décisions nécessaires pour ramener l'inflation à 2%", a déclaré le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey.

Trois membres au sein du comité de politique monétaire de la BoE souhaitaient une hausse des taux à 5,5%, tandis que pour la plupart des autres, la décision de ne pas augmenter les coûts d'emprunt a été jugée "finement équilibrée", selon le compte rendu de leurs débats. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

par David Milliken et Andy Bruce