La Banque d'Angleterre a fait un nouveau pas vers la baisse des taux d'intérêt, alors qu'un deuxième fonctionnaire a soutenu une baisse et que le gouverneur Andrew Bailey s'est dit "optimiste quant à l'évolution de la situation dans la bonne direction".

La BoE a déclaré jeudi que son comité de politique monétaire avait voté par 7 voix contre 2 pour maintenir les taux à 5,25 %, leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, après que le gouverneur adjoint Dave Ramsden a rejoint Swati Dhingra pour voter en faveur d'une baisse à 5 %.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient pour la plupart à un autre vote de 8 contre 1 en faveur du maintien des taux.

Le comité de politique monétaire a maintenu les taux lors de six réunions consécutives, mais il a laissé entendre qu'une première réduction depuis mars 2020, au début de la pandémie COVID-19, pourrait avoir lieu dès sa prochaine réunion en juin, ce qui pourrait donner un coup de pouce au premier ministre Rishi Sunak.

Il a déclaré aux électeurs que l'économie était en train de prendre un tournant, mais il s'efforce de réduire l'avance du parti travailliste de l'opposition dans les sondages d'opinion avant les élections qui auront lieu plus tard dans l'année.

La BoE a ajouté une ligne à sa déclaration post-réunion, disant qu'elle surveillerait de près les prochaines séries de données économiques.

"Le Comité examinera les prochaines données publiées et la manière dont elles informent l'évaluation selon laquelle les risques de persistance de l'inflation s'estompent", a déclaré la BoE.

"Sur cette base, le Comité examinera la durée pendant laquelle le taux d'escompte doit être maintenu à son niveau actuel.

Sur une période de près de deux ans à partir de la fin de l'année 2021, la BoE - comme d'autres banques centrales - a augmenté les coûts d'emprunt pour lutter contre une poussée de l'inflation qui a culminé à 11,1 % en octobre 2022.

Depuis lors, l'inflation globale a reculé et la BoE s'attend à ce qu'elle ralentisse autour de son objectif de 2 % en avril, principalement en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Mais la BoE est restée sur ses gardes en raison de la croissance toujours forte des salaires et de l'inflation des prix des services qui menacent de faire repasser l'inflation au-dessus de 2 %.

M. Bailey a déclaré que les nouvelles concernant l'inflation étaient encourageantes.

"Nous avons besoin de plus de preuves que l'inflation restera faible avant de réduire les taux d'intérêt", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Je suis optimiste et pense que les choses évoluent dans la bonne direction.

BAISSE DE JUIN ?

Les investisseurs ont tenté de déterminer si la BoE était susceptible de réduire ses taux en juin - alors que la Banque centrale européenne a déjà indiqué qu'elle réduirait les coûts d'emprunt - ou si, à l'instar de la Réserve fédérale américaine, elle allait attendre plus longtemps.

Mercredi, la banque centrale suédoise a réduit son taux d'intérêt directeur pour la première fois en huit ans.

Peu avant l'annonce de la BoE jeudi, les marchés financiers étaient sur le point d'évaluer pleinement une première baisse de taux de la BoE d'un quart de point seulement en août et une autre en novembre ou décembre, portant le taux d'escompte à 4,75 %, suivie d'autres baisses en 2025.

La BoE a envoyé un nouveau message aux investisseurs selon lequel ces paris sur des baisses de taux pourraient être trop conservateurs en réduisant ses prévisions d'inflation pour deux et trois ans à 1,9 % et 1,6 % - en dessous de son objectif de 2 % - par rapport à ses projections de février qui étaient de 2,3 % et 1,9 %.

Les prévisions d'inflation de la BoE reflètent en partie les attentes du marché en matière de taux d'intérêt à l'approche des réunions du comité de politique monétaire, qui prévoient désormais moins de réductions cette année qu'en février.

Les procès-verbaux de la réunion de mai de la BoE ont fait apparaître des divergences entre les sept membres du comité de politique monétaire qui ont voté en faveur du maintien des taux sur la question de la persistance des pressions inflationnistes et sur les preuves supplémentaires d'un ralentissement nécessaire pour justifier une baisse des taux.

M. Ramsden et M. Dhingra ont déclaré qu'une réduction était nécessaire maintenant en raison du décalage entre les décisions de politique monétaire et l'impact sur l'économie et parce que l'inflation pourrait chuter davantage que ce que la BoE avait prévu.

La décision du comité de politique monétaire de souligner l'importance des "prochaines données" s'ajoutera à l'attention portée aux deux rapports officiels sur le marché du travail et aux deux séries de chiffres sur l'inflation qui doivent être publiés avant la prochaine annonce prévue le 20 juin.

La croissance des salaires et l'inflation des prix des services d'environ 6 % restent plus élevées qu'aux États-Unis ou dans la zone euro, même si la croissance économique britannique est plus lente.

La BoE a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'économie britannique, déclarant qu'elle s'attendait à une croissance de 0,5 % du produit intérieur brut en 2024, contre 0,25 % dans ses prévisions de février.

Elle a également indiqué qu'une récession au cours du second semestre 2023 avait probablement pris fin, ce qui soulage quelque peu M. Sunak et le parti conservateur, qui se battent pour redresser les sondages d'opinion.

M. Bailey et d'autres responsables devaient tenir une conférence de presse à 11h30 GMT.

(Rapporté par William Schomberg, David Milliken et Suban Abdulla)

((david.milliken@thomsonreuters.com))

Mots-clés : BRETAGNE BOE/