Londres (awp/afp) - La livre grimpait par rapport au dollar jeudi avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) attendue dans la journée, qui pourrait patienter plus longtemps qu'attendu par le marché pour réduire ses taux, tandis que la Fed se montre moins offensive.

Vers 10H15 HEC, la devise britannique prenait 0,39% à 1,2668 dollar, et grignotait 0,08% face à l'euro, à 86,10 pence.

Si l'inflation a diminué de plus de moitié au Royaume-Uni depuis le début de l'année, elle s'élevait encore en octobre à 4,6% sur un an, soit plus du double de l'objectif de 2% de la banque centrale britannique.

"Ce dernier point rend la BoE moins encline à initier des baisses de taux que les deux autres grandes banques centrales", avance Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Au Royaume-Uni, les perspectives économiques restent sombres et la croissance des salaires "montre des signes de ralentissement", remarque Ipek Ozkardeskaya.

La BoE explique par ailleurs que l'effet des 14 relèvements consécutifs de ses taux - avant deux décisions visant à les maintenir à 5,25%, un sommet depuis 2008 - n'a pas été entièrement répercuté sur l'économie britannique.

De quoi inciter l'institution à poursuivre sa pause dans son cycle de resserrement monétaire, selon les analystes.

Le dollar reculait lui face aux principales devises, dont l'euro, qui gagnait 0,31% à 1,0908 dollar.

Le yen a fortement rebondi dans la foulée, et prenait jeudi 0,86% à 141,67 yens pour un dollar, après avoir touché 140,97 yens, un plus haut depuis fin juillet face au dollar.

Mercredi, la Fed a laissé ses taux inchangés, dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, et a indiqué prévoir de les baisser à plusieurs reprises en 2024. La banque centrale américaine dit prendre acte du ralentissement de l'activité économique, malgré une inflation toujours "trop élevée".

De son côté, la banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur à 1,75%, reconnaissant que la pression de l'inflation s'est atténuée tout en estimant que "l'incertitude reste forte".

A l'inverse, la Banque de Norvège a relevé son taux son taux directeur d'un quart de point à 4,5%, mais prévoit une pause "pendant un certain temps".

La Banque centrale européenne (BCE) doit également annoncer sa décision plus tard dans la journée de jeudi.

Cours de jeudi Cours de mercredi --------------------------------- 10H15 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0908 1,0874 EUR/JPY 154,53 155,38 EUR/CHF 0,9494 0,9479 EUR/GBP 0,8610 0,8618 USD/JPY 141,67 142,89 USD/CHF 0,8704 0,8716 GBP/USD 1,2668 1,2618

afp/buc