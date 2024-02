Londres (awp/afp) - La livre hésitait lundi, les investisseurs restant prudents avant une avalanche de données économiques britanniques attendues cette semaine, susceptible de les faire réévaluer le moment d'une première baisse de taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 11H25, la devise britannique s'effritait de 0,05% à 1,2621 dollar, et grignotait 0,03% face à l'euro, à 85,36 pence pour un euro.

La série d'indicateurs attendus cette semaine devrait permettre aux investisseurs de réévaluer leurs attentes de baisse de taux par la Banque d'Angleterre, estiment les analystes de MUFG.

Des communications récentes des banques centrales américaine, européenne et britannique avaient semblé "indiquer que la BoE est plus loin que les autres de réduire ses taux", précisent-ils, pas avant mai ou juin.

Au Royaume-Uni, les statistiques sur l'emploi et le chômage pour février sont attendues mardi, l'inflation pour janvier sera publiée mercredi, les chiffres du PIB pour décembre et le 4e trimestre, jeudi, et enfin les ventes au détail pour janvier, vendredi.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, s'exprimera également lundi soir à l'occasion d'une conférence à l'Université de Loughborough (Midlands de l'Est), ainsi que mercredi devant le Comité des affaires économiques de la Chambre des Lords.

Face à une inflation persistance -remontée à 4,0% sur un an en décembre- la BoE a rappelé à de multiples reprises aux investisseurs que sa lutte pour un retour à sa cible de 2% n'était pas encore terminée.

Les investisseurs attendaient également l'indice des prix à la consommation CPI pour janvier aux Etats-Unis, prévu mardi.

Selon cet indice, l'inflation américaine sur un an avait atteint 3,4% en décembre.

"Ces données sont essentielles pour guider la décision de la Réserve fédérale (Fed) quant au moment de réduire les taux", indique Neil Wilson, analyste de Finalto.

Or, ajoute-t-il, face à la "résilience de l'inflation" et au dynamisme de l'économie américaine, "les marchés ont déjà revu à la baisse leurs attentes d'une réduction (des taux de la Fed, ndlr) en mars".

afp/ck