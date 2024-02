Londres (awp/afp) - La livre stagnait lundi, les investisseurs restant prudents avant une avalanche de données économiques britanniques susceptible de leur faire réévaluer la date d'une première baisse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE), tandis que le bitcoin frôlait les 50.000 dollars.

Vers 16H45 GMT (17H45 à Paris), la devise britannique était pratiquement stable avançant de 0,02% à 1,2631 dollar, et grignotait 0,09% par rapport à la monnaie unique européenne, à 85,31 pence pour un euro.

La série d'indicateurs britanniques attendus cette semaine (le chômage pour février mardi, l'inflation en janvier mercredi, le PIB pour décembre...) devrait permettre aux investisseurs de réévaluer leurs attentes de baisse de taux par la Banque d'Angleterre, estiment les analystes de MUFG.

Des communications récentes des banques centrales américaine, européenne et britannique avaient semblé "indiquer que la BoE est plus loin que les autres de réduire ses taux", précisent-ils. Et pas avant mai ou juin.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, s'exprimera lundi soir à l'occasion d'une conférence à l'Université de Loughborough (Midlands de l'Est), ainsi que mercredi devant le Comité des affaires économiques de la Chambre des Lords.

Confrontée à une inflation persistante -remontée à 4,0% sur un an en décembre- la BoE a rappelé à de multiples reprises aux investisseurs que sa lutte pour un retour à sa cible de 2% n'était pas encore terminée.

Les investisseurs attendaient également l'indice des prix à la consommation CPI pour janvier aux Etats-Unis, dont la publication est prévue mardi.

De son côté, le bitcoin prenait 4,33% à 49.608 dollars, effleurant le palier des 50.000 dollars.

Un peu plus tôt, l'actif numérique avait culminé à 49.969,51 dollars, un nouveau plus haut depuis décembre 2021.

Il y a un mois, il avait déjà passé la barre des 49.000 dollars, dans la foulée de l'approbation par le gendarme des marchés américain, la SEC, d'un nouveau produit d'investissement, un fonds indiciel (ETF) en bitcoins qui suit directement le prix de la devise numérique.

Le lancement de ce nouveau placement avait initialement suscité des retraits massifs des fonds de la part d'investisseurs soucieux d'engranger des bénéfices sur leur investissement.

Mais "comme prévu", "les sorties du fonds de Grayscale ont diminué après les deux premières semaines", note Matteo Greco, analyste pour l'entreprise d'investissement dans les actifs numériques et la fintech Fineqia.

Selon Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investors, deux autres facteurs actuels "stimulent l'appétit pour le risque et la demande en cryptomonnaies".

En avril prochain, un évènement rare pourrait en effet contribuer à raréfier la quantité de bitcoins en circulation et donc à accroître leur valeur. Il s'agit du "halving"("réduction de moitié" en anglais), un phénomène technique qui consiste en la division par deux de la récompense des "mineurs" de bitcoins (ceux qui contribuent à la création des chaînes de blocs) et qui se produit environ tous les quatre ans.

Enfin, le bitcoin surfe aussi sur le renforcement des attentes de réduction des taux, en particulier de la Réserve fédérale (Fed). Cette perspective augmente la quantité de liquidités en circulation sur les marchés et incite les investisseurs à se tourner davantage vers des actifs comme le bitcoin.

Cours de lundi Cours de vendredi 16H45 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0776 1,0784 EUR/JPY 160,97 160,99 EUR/CHF 0,9435 0,9432 EUR/GBP 0,8531 0,8539 USD/JPY 149,38 149,29 USD/CHF 0,8756 0,8746 GBP/USD 1,2631 1,2628

afp/rp