Londres (awp/afp) - La livre flanchait face aux principales devises mardi, lestée par le ralentissement de la hausse des salaires au Royaume-Uni, posant les conditions d'une baisse de taux plus précoce de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 10H25 GMT (11H25 HEC), la devise britannique déclinait de 0,18% à 1,2790 dollar, et reculait de 0,24% face à la monnaie unique européenne à 85,47 pence pour un euro.

La croissance des salaires hors bonus a enregistré un léger recul au Royaume-Uni à 6,1% pour les trois mois achevés fin janvier, car l'inflation a nettement ralenti ces derniers mois dans le pays, a indiqué mardi l'Office national des statistiques.

La hausse des revenus en termes réels continue cependant à grimper de 2%, tandis que le taux de chômage a légèrement augmenté dans le pays sur la même période.

"Une croissance plus lente des salaires ouvre la voie à une baisse de taux plus précoce de la BoE", relève Kathleen Brooks, de XTB.

Ces données ont en effet "amené les cambistes à réévaluer leurs paris" que l'assouplissement monétaire attendu serait retardé jusqu'en août, complète l'analyste, pour qui "on s'attend de plus en plus à ce que la première baisse des taux de la BoE intervienne en juin, et qu'il y ait trois réductions de la part de la Banque cette année".

L'institution monétaire vise toujours le retour à une inflation à 2% "de manière durable", a-t-elle précisé à plusieurs reprises.

L'inflation, à 4% sur un an en janvier, a reculé depuis son pic de 11% fin 2022, mais elle reste au double de cet objectif de 2%.

En milieu de séance, l'indice des prix à la consommation (CPI) pour février aux Etats-Unis doit aussi capter l'attention des marchés curieux de données sur l'inflation américaine.

Une séries d'indicateurs américains sont également attendus en fin de semaine, dont l'indice des prix à la production et les ventes au détail de février jeudi, suivie de la production industrielle en février et de la confiance des consommateurs en mars vendredi.

La réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) doit se tenir la semaine prochaine, les 19 et 20 mars.

Le bitcoin a par ailleurs franchi un nouveau record historique dans la soirée de lundi, à 72.880 dollars, porté par les perspectives de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed) ainsi que par l'arrivée d'un nouveau produit d'investissement sur les marchés américains.

Il se rétractait mardi de 0,53% à 71.733 dollars.

Par ailleurs, le nouveau record du bitcoin "coïncide avec le feu vert de la Financial Conduct Authority (FCA) (le gendarme des marchés britanniques, ndlr) accordé pour des produits cotés en Bourse liés aux cryptomonnaies", estime Mikkel Morch, du fonds spécialisé ARK36.

Cette décision de la FCA intervient à un moment particulièrement opportun, ajoute l'analyste, car le secteur "anticipe le prochain événement de halving", ou "réduction de moitié" de la récompense accorder pour extraire des bitcoins, prévu en avril.

M. Morch note que ce phénomène technique "a historiquement eu un impact haussier sur le prix du bitcoin en raison de l'offre réduite de nouveaux jetons entrant sur le marché".

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------------

10H25 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0932 1,0926

EUR/JPY 161,21 160,55

EUR/CHF 0,9582 0,9586

EUR/GBP 0,8547 0,8526

USD/JPY 147,46 146,95

USD/CHF 0,8765 0,8774

GBP/USD 1,2790 1,2814

afp/al