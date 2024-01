Londres (awp/afp) - La livre flanchait mardi à la suite de la publication de données sur l'emploi qui montrent un ralentissement de la croissance des salaires britanniques, signalant un refroidissement de l'économie propice à des réductions de taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 10H25 GMT (11H25 HEC), la devise britannique s'affaissait de 0,72% face au billet vert, à 1,2635 dollar, et abandonnait 0,13% face à l'euro, à 86,15 pence.

La hausse des salaires hors bonus a ralenti à 6,6% au Royaume-Uni entre septembre et novembre, contre 7,3% pour les trois mois terminés en octobre, d'après le rapport mensuel sur l'emploi de l'Office national des statistiques (ONS) mardi.

Cet essoufflement de la croissance des salaires "devrait rassurer davantage la BoE sur le fait que le risque d'une inflation plus persistante au Royaume-Uni s'atténue", estime Lee Hardman, analyste chez MUFG, et en conséquence encourager les investisseurs "à intégrer des baisses de taux plus précoces et plus importante de la BoE au cours de l'année à venir, ce qui pèse sur la livre sterling".

Des taux d'intérêt plus bas rendent une devise moins rémunératrice, et donc moins attractive pour les investisseurs.

Les chiffres de l'inflation britannique pour décembre seront quant à eux connus mercredi. L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est précédemment tombé à 3,9% sur un an en novembre.

Le dollar se relevait par ailleurs face à l'euro, en repli de 0,59% à 1,0885 dollar.

Les acteurs du marché restent en effet "perturbés par l'escalade militaire en mer Rouge, recherchant la sécurité du billet vert", commente Ricardo Evangelista, analyste d'ActivTrades.

L'armée américaine a mené plusieurs frappes contre des sites des rebelles Houthis au Yémen, ces derniers multipliant ces dernières semaines les attaques contre les bateaux qu'ils soupçonnent d'être liés à Israël, perturbant le trafic maritime dans cette zone essentielle pour le commercial mondial. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où Israël et le Hamas sont en guerre depuis le 7 octobre.

De nouvelles données économiques américaines sont également attendues mercredi, comme la production industrielle et les ventes au détail pour décembre.

"Les paris sur une baisse des taux en mars se sont dissipés alors que l'économie américaine continue de faire preuve d'une résilience qui donne à la Réserve fédérale une marge de manoeuvre pour maintenir les taux élevés plus longtemps, dans une dynamique soutenue par l'instabilité géopolitique", résume M. Evangelista.

afp/buc