La livre sterling a augmenté par rapport au dollar lundi, les traders se préparant à une semaine chargée de publications de données et de réunions de banques centrales, y compris la Banque d'Angleterre (BoE).

A 1138 GMT, la livre sterling était en hausse de 0,24% contre le dollar à 1,2578 $.

La BoE se réunira jeudi pour sa dernière réunion de politique de 2023. Les participants au marché s'attendent largement à ce qu'aucun changement ne soit apporté au taux d'escompte actuel qui se situe à 5,25 %, son plus haut niveau depuis 15 ans.

Ces dernières semaines, l'attention du marché s'est déplacée vers la date à laquelle la BoE réduira le taux d'escompte. Les opérateurs s'attendent à ce que la banque centrale britannique réduise ses taux à un rythme plus lent que la Réserve fédérale américaine.

Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital, a déclaré que la hausse de la livre lundi peut être attribuée en partie à ce thème sous-jacent selon lequel le différentiel de taux d'intérêt entre le câble et les États-Unis devrait se creuser tout au long de l'année prochaine.

"Deuxièmement, je pense que le marché craint que la BoE n'utilise la réunion du comité de politique monétaire de cette semaine pour revenir sur l'assouplissement que nous avons observé sur les marchés", a déclaré M. Cole.

Sur le front des données, les données du marché du travail britannique seront publiées mardi, suivies des données du PIB mercredi, donnant au marché une lecture importante de l'état de l'économie britannique.

Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises chez Monex, a déclaré que son équipe s'attend à ce que les données de cette semaine confirment la position de la BoE sur des taux plus élevés pour plus longtemps, avec des données de croissance qui ne devraient pas montrer une légère contraction par rapport à la zone euro, et des données sur le marché du travail qui devraient montrer que les pressions sur les salaires restent élevées.

"Pour la paire GBPUSD, il est peu probable que cela change la donne, l'accent étant plutôt mis sur la dynamique du dollar compte tenu de la publication de l'IPC américain mardi et des nouvelles projections économiques de la Fed mercredi", a déclaré M. Harvey de Monex.

Ailleurs, l'organisme de commerce manufacturier Make UK a déclaré lundi que les usines britanniques en difficulté voient des signes de reprise, aidées par une vague de réapprovisionnement longtemps attendue et une reprise des commandes à l'exportation qui pourrait aider le secteur dans une année 2024 difficile.