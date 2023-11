La livre sterling s'est affaiblie face au dollar et à l'euro mercredi, les marchés continuant à digérer les remarques de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre selon lesquelles les baisses de taux d'intérêt pourraient intervenir vers le milieu de l'année 2024.

La livre a baissé de 0,4 % par rapport au dollar à 1,2251 $, et s'est éloignée d'un plus haut de près de deux mois de 1,2428 $ atteint lundi.

Une partie de ces mouvements par rapport au dollar provient du rebond du billet vert après les pertes récentes, mais la livre sterling était également un peu plus faible par rapport à l'euro, qui était à 87,05 pence, et en hausse par rapport au plus bas de trois semaines de lundi de 86,5 pence.

Les marchés se sont concentrés sur les remarques de l'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, qui a déclaré lundi que les prix sur les marchés financiers - qui indiquent actuellement une première baisse du taux d'escompte en août 2024 - "ne semblent pas totalement déraisonnables".

Mercredi, le gouverneur Andrew Bailey a déclaré qu'il était "vraiment trop tôt pour parler d'une baisse des taux".

"La livre est assez intéressante, ... parler ouvertement de réductions de taux n'est pas quelque chose que les banquiers centraux font", a déclaré Francesco Pesole, stratège ING FX.

"Je pense que la livre sterling sera sous pression aujourd'hui parce que les marchés n'ont pas été trop agressifs dans l'évaluation de ces baisses de taux. Les attentes de la Banque d'Angleterre en matière de taux d'intérêt peuvent encore être revues à la baisse.

Les marchés évaluent actuellement à 25 points de base la baisse des taux de la BoE en août, et les prix reflètent environ deux tiers des chances d'une telle baisse en juin. Une baisse en août était considérée comme probable, mais pas entièrement prise en compte avant les remarques.

Par ailleurs, une enquête sectorielle publiée mercredi a montré que la croissance des salaires s'est ralentie en octobre et que l'augmentation des licenciements a entraîné une hausse du nombre de demandeurs d'emploi.

La croissance des salaires est l'une des considérations de la BoE lorsqu'elle évalue la persistance de l'inflation en Grande-Bretagne et sa politique de taux.

Mercredi, M. Bailey s'est dit "optimiste" quant au retour de l'inflation à 2 % d'ici la fin de 2025, comme la banque l'a prévu la semaine dernière.