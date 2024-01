La livre sterling a chuté face au dollar mardi, souffrant avec ses pairs de la résurgence, au moins temporaire, du billet vert, tout en étant également affectée par les derniers signes de ralentissement de l'inflation en Grande-Bretagne.

La livre a perdu 0,7 % à 1,2637 $, alors que la hausse des taux d'intérêt américains a fait grimper le billet vert. L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,7 %.

Il s'agit d'un renversement des tendances récentes, la livre ayant atteint un sommet de près de cinq mois, à savoir 1,2825 dollar, à la fin du mois de décembre, à la suite de l'affaiblissement du dollar.

La livre a gagné près de 6 % en 2023, grâce à des données économiques moins mauvaises que prévu et aux attentes de la Banque d'Angleterre de maintenir les taux plus élevés plus longtemps, bien que l'affaiblissement de l'économie et l'incertitude des élections rendent peu probable une nouvelle performance.

La monnaie britannique s'est également affaiblie, mais de manière moins spectaculaire, par rapport à l'euro, qui a augmenté de 0,13 % à 86,75 pence.

La livre s'est affaiblie par rapport à l'euro au cours des dernières semaines, les données sur l'inflation incitant les marchés à anticiper les réductions de taux de la Banque d'Angleterre. On s'attendait auparavant à ce que la BoE soit en retard par rapport à la Réserve fédérale et à la Banque centrale européenne.

"Les données publiées ce matin n'ont pas non plus bouleversé ce scénario", ont déclaré les analystes de Monex Europe.

Les prix pratiqués par les chaînes de magasins britanniques ont augmenté au rythme le plus lent depuis un an et demi en décembre, a déclaré le British Retail Consortium mardi.

L'inflation des prix des denrées alimentaires s'est ralentie pour atteindre 6,7 %.

Toutefois, les analystes de Monex ont mis en garde les partisans de la livre.

"Alors que les données sont clairement désinflationnistes à la marge, les prix du marché pour les réductions de taux au Royaume-Uni continuent à nous sembler un peu agressifs", ont-ils déclaré.

"Les progrès en matière de ralentissement de la croissance des prix devraient ralentir au cours des prochains mois, et bien que nous n'excluions pas une baisse des taux de la BoE au deuxième trimestre, nous pensons que la persistance de l'inflation incitera la BoE à ne pas bouger au cours du deuxième semestre de l'année.

Les marchés prévoient une réduction de 25 points de base des taux de la BoE en mai et près de 140 points de base de réductions cette année.

Les investisseurs ont également pris connaissance des données relatives à l'activité des usines dans le monde entier ce mardi.

Le secteur manufacturier britannique a subi un revers dans ses tentatives de retour à la croissance, la production et l'emploi ayant chuté plus fortement en décembre que le mois précédent, selon la dernière lecture de l'indice S&P Global/CIPS des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier.

L'activité des usines de la zone euro s'est contractée en décembre pour le 18e mois consécutif.