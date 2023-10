La livre sterling a chuté mercredi, les traders restant prudents et continuant à digérer les données de mardi montrant que l'inflation britannique s'est maintenue de manière inattendue à 6,7 % en septembre, ce qui soulève la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

A 851 GMT, la livre sterling était en baisse de 0,3% contre le dollar à 1,2106 $, et a baissé du même degré contre l'euro à 87,03 pence.

"La livre sterling s'est échangée avec son bêta élevé typique aux conditions de risque mondiales ces derniers jours, a déclaré Nicholas Rees, analyste du marché des changes chez Monex Europe, avec des préoccupations concernant une hausse potentielle des prix de l'énergie résultant de la crise au Moyen-Orient mettant la livre sous pression à nouveau ce matin.

Le marché attend également avec impatience les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à 1600 GMT.

"La livre sterling chute pour la troisième journée consécutive en raison de la force du dollar due aux flux de refuge, et alors que les rendements du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis 16 ans, on s'attend à ce que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps", a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés financiers chez City Index.

Au niveau national, les opérateurs continuent d'étudier les données salariales de lundi et les chiffres de l'inflation de mardi. Les prix à la consommation plus élevés que prévu font suite à des données montrant que la croissance du salaire régulier des travailleurs britanniques a ralenti par rapport à un précédent record et que les offres d'emploi ont également diminué.

Les signes de ralentissement du marché du travail ont augmenté les chances que la Banque d'Angleterre laisse ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion, alors que les chiffres de l'inflation ont eu l'effet inverse.

"La modeste sous-estimation des données sur les salaires contraste avec la légère augmentation de l'inflation", a déclaré M. Rees de Monex.

"Dans l'ensemble, cependant, les deux montrent des signes de ralentissement des pressions inflationnistes et avec les orateurs de la BoE qui ont récemment mis la barre haute pour relancer la hausse des taux, nous ne pensons pas que cette série de données fasse bouger l'aiguille pour le comité de politique monétaire ou la livre.

Les marchés monétaires estiment à 82 % les chances que la BoE maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion en novembre.

Les ventes au détail britanniques pour le mois de septembre sont attendues vendredi, tandis qu'une lecture préliminaire de l'activité commerciale pour le mois d'octobre est prévue la semaine prochaine.