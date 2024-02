La livre sterling est en passe de connaître sa première hausse hebdomadaire par rapport au dollar depuis la mi-janvier, grâce à un regain d'appétit pour le risque et à des données économiques britanniques solides.

Les traders considèrent la livre comme une "devise à risque" qui évolue en fonction d'actifs similaires, le plus souvent des actions, et les actions mondiales ont clôturé une semaine record après que les résultats exceptionnels du fabricant de puces américain Nvidia aient dynamisé les valeurs technologiques.

Une enquête a révélé une forte croissance des entreprises de services et un optimisme des entreprises au plus haut depuis deux ans. Toutefois, le moral des consommateurs britanniques a chuté en février pour la première fois en quatre mois.

"La livre s'est consolidée à un niveau plus élevé ce matin, sans être découragée par la chute inattendue de la confiance des consommateurs de GfK", a déclaré Kyle Chapman, analyste forex chez Bellinger Group.

"L'afflux mondial d'actifs à risque maintient la livre sterling à un niveau élevé malgré l'élargissement de l'avantage des rendements américains. Le marché des changes s'est quelque peu détaché des écarts de taux au cours des derniers jours", a-t-il ajouté.

La livre sterling était en hausse de 0,1 % par rapport au dollar, mais devrait terminer la semaine en hausse de 0,54 %, sa première hausse depuis la semaine se terminant le 12 janvier.

"La corrélation de la livre avec les actions mondiales a commencé à s'affaiblir mais reste plus forte que la corrélation du risque avec le dollar américain et pourrait entraîner un renforcement de la livre si cet appétit pour le risque persiste", a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche, marchés mondiaux EMEA et titres internationaux, chez MUFG Bank.

Toutefois, les investisseurs sont restés attentifs à la politique de la Banque d'Angleterre, car des taux plus élevés soutiendraient la monnaie britannique.

Les analystes ont déclaré que les données récentes montraient que les pressions inflationnistes étaient susceptibles de faire hésiter la BoE à réduire les coûts d'emprunt.

Alors que les marchés monétaires prévoient une réduction de 25 points de base des taux de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale, selon l'outil FedWatch du CME, d'ici le mois de juin, ils n'envisagent pas la possibilité d'une telle décision de la part de la Banque d'Angleterre à moins de 50 %.

Les analystes ont également souligné que la responsable politique de la BoE, Megan Greene, a déclaré jeudi qu'elle souhaitait davantage de preuves de l'atténuation des pressions inflationnistes avant de voter en faveur d'une baisse des taux.

La livre sterling a augmenté de 0,13 % pour atteindre 85,37 pence par euro et devrait terminer la semaine en hausse de 0,15 %.