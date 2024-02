La livre sterling a brièvement augmenté vendredi après que les ventes au détail au Royaume-Uni aient augmenté à leur rythme le plus rapide depuis près de trois ans en janvier, dépassant les attentes, mais cela n'a pas changé les attentes concernant la politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).

Les ventes au détail ont augmenté à un rythme mensuel de 3,4 % en janvier, selon l'Office des statistiques nationales, alors qu'un sondage Reuters prévoyait une hausse de 1,5 %. Cette hausse est la plus importante depuis avril 2021.

La livre sterling est restée stable à 1,259 dollar, après s'être échangée autour de 1,25815 dollar avant la publication des chiffres. Par rapport à l'euro, la livre est également restée inchangée à 85,46 pence.

Depuis le début de la semaine, la livre est en passe d'enregistrer sa première baisse hebdomadaire contre l'euro en deux mois, avec un recul de 0,1 %, tandis que contre le dollar, elle est en passe de reculer de 0,2 %.

La BoE a l'intention de réduire l'inflation, qui, à 4 %, est deux fois plus élevée que son objectif actuel.

Un certain nombre d'indicateurs de l'activité britannique ont montré que la croissance se maintenait, même si l'économie est entrée en récession au second semestre de l'année dernière.

Les analystes d'ING ont déclaré vendredi qu'il était peu probable que la BoE se concentre sur autre chose que l'inflation et la croissance des salaires, en particulier.

"Il ne semble pas probable que la BoE devienne beaucoup plus optimiste uniquement sur la base d'une croissance plus faible et sans avoir d'abord rassuré sur l'inflation", a déclaré Francesco Pesole, stratège.

"La livre semble refléter ce scénario, ne reculant que modestement après les chiffres du PIB hier et gagnant un peu ce matin", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un rebond de la valeur de l'euro par rapport à la livre sterling était à prévoir compte tenu de la divergence des attentes en matière de taux d'intérêt entre la Grande-Bretagne et la zone euro.

Les marchés à terme montrent que les opérateurs pensent que la BoE sera l'une des banques centrales les plus agressives à résister aux baisses de taux.

Environ trois baisses de taux d'un quart de point sont prévues pour cette année, contre près de quatre baisses pour la Réserve fédérale et près de cinq pour la Banque centrale européenne.

Cette situation a donné un avantage à la livre par rapport à d'autres monnaies, ce qui en fait la monnaie la moins performante par rapport au dollar depuis le début de l'année, avec une baisse de seulement 1 %, contre une baisse de 6,5 % pour le yen, la monnaie la moins performante.