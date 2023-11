La livre sterling s'est maintenue près de son plus haut niveau depuis presque trois mois mardi et reste sur la voie de sa plus forte hausse mensuelle depuis un an face au dollar, grâce à des données solides et à un message de taux plus élevés pour longtemps qui soutiennent la monnaie.

Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Dave Ramsden, a déclaré mardi lors d'une conférence à Hong Kong que la politique monétaire devrait rester restrictive pendant un certain temps pour vaincre l'inflation, jetant un froid sur l'idée que des réductions de taux d'intérêt sont imminentes.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, partage ce point de vue et a répété lundi qu'il était trop tôt pour discuter d'un assouplissement de la politique monétaire.

Les marchés monétaires évaluent toujours à environ 63 points de base l'assouplissement de la politique de la BoE d'ici la fin de l'année prochaine, bien que ce soit moins que les prix des marchés pour la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, où des réductions d'environ 90 points de base sont évaluées.

"La Banque d'Angleterre s'est efforcée de souligner aux marchés que l'évaluation des taux britanniques pour des réductions en 2024 n'est pas justifiée", a déclaré Kamal Sharma, stratège de change pour le G10 chez Bank of America.

"Le message semble enfin résonner.

A 1147 GMT, la livre a peu changé face au dollar à 1,2627 dollar, juste en dessous du plus haut de trois mois de 1,2644 dollar atteint lundi.

La devise a augmenté de près de 4% en novembre, sa plus forte hausse mensuelle depuis un gain de plus de 5% en novembre de l'année dernière.

La livre est également restée stable à 86,76 pence pour un euro.

Les analystes ont déclaré que les changements apportés la semaine dernière à la politique fiscale, qui comprenait des réductions d'impôts pour les travailleurs, ont également aidé la livre.

"La déclaration d'automne contenait des mesures inflationnistes", a déclaré Kirstine Kundby-Nielsen, analyste à la Danske Bank.

"Certains des commentaires plus optimistes de la Banque d'Angleterre ont certainement renforcé l'idée que l'inflation sera plus rigide", a ajouté Mme Kundby-Nielsen.

Les données ont été solides, l'activité commerciale ayant renoué de manière inattendue avec une croissance marginale en novembre après trois mois de contraction, selon l'indice des directeurs d'achat S&P Global/CIPS.

"Bien qu'encourageantes, nous notons que les attentes concernant les données britanniques ont été faibles, et bien que le flux récent ait été encourageant, les perspectives macroéconomiques resteront probablement médiocres en 2024", a déclaré M. Sharma de BofA.

"Une inflation élevée et une croissance anémique ne constituent pas la base d'une monnaie forte, mais pour l'instant, le rebond des données surprenantes a servi de catalyseur à la remontée des rendements britanniques."