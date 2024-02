(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en baisse mardi, tandis que la livre a rebondi, après que Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre a parlé de réductions des taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 9,29 points, soit 0,1%, à 7 719,21. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 107,27 points, soit 0,6 %, à 19 109,63 points, et l'AIM All-Share a clôturé en baisse de 3,28 points, soit 0,4 %, à 753,05 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,1% à 772,61, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,7% à 16 524,61, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,2% à 14 488,85.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,1 %.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré lors d'une réunion du Comité du Trésor que la récession au Royaume-Uni était "très faible". M. Bailey a déclaré que, par rapport aux récessions qui remontent aux années 1970, la réduction cumulée de 0,5 % du produit intérieur brut au cours des troisième et quatrième trimestres était "la plus faible, et de loin".

M. Bailey a également indiqué qu'il n'était pas nécessaire que l'inflation atteigne 2 % pour que la banque commence à réduire les taux d'intérêt.

"Cela a donné quelques éclaircissements sur la manière dont la banque centrale pourrait se comporter et a donné une impulsion aux marchés obligataires, mais cela n'a pas suffi à faire décoller les actions", a déclaré Russ Mould, d'AJ Bell.

"Normalement, tout commentaire encourageant sur la baisse des taux d'intérêt devrait faire grimper les actions. Dans cette situation, M. Bailey n'a fait que planter le décor sur la manière dont les choses pourraient fonctionner à l'avenir, plutôt que de jouer cartes sur table et de révéler le moment précis où la Banque commencerait à réduire ses taux."

La livre sterling était cotée à 1,2649 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en hausse par rapport à 1,2589 USD à la clôture de lundi.

L'euro s'établissait à 1,0818 dollar à la clôture des marchés européens mardi, en hausse par rapport à 1,0764 dollar à la même heure lundi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,84 yens, en baisse par rapport à 150,17 yens lundi soir.

Barclays a mené la charge du FTSE 100 mardi, clôturant en hausse de 8,6%.

Barclays a déclaré que son revenu total en 2023 a augmenté de 1,7% en glissement annuel à 25,38 milliards de livres sterling contre 24,96 milliards de livres sterling, avec une croissance de Barclays UK de 4,5% à 7,59 milliards de livres sterling. Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté de 6,5 %, passant de 7,01 milliards de livres sterling à 6,56 milliards de livres sterling, car la charge de dépréciation du crédit est passée de 1,22 milliard de livres sterling à 1,88 milliard de livres sterling. Au quatrième trimestre, le revenu total a chuté de 3,5 % pour atteindre 5,60 milliards de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a chuté de 92 % pour atteindre 110 millions de livres sterling, après des coûts de restructuration de 927 millions de livres sterling.

Pour 2023, le dividende total est passé à 8,0 pence, contre 7,25 pence l'année précédente. La banque prévoit de lancer un autre rachat d'actions d'une valeur de 1,0 milliard de livres sterling, ce qui portera le total des distributions de capital pour l'année à 3,0 milliards de livres sterling, soit une augmentation d'environ 37 % par rapport à 2022. Elle prévoit également de reverser au moins 10 milliards de livres sterling aux actionnaires entre 2024 et 2025.

NatWest, Lloyds et HSBC ont progressé respectivement de 1,7 %, 1,8 % et 0,9 %, dans un contexte positif.

En bas de l'indice, on trouve les sociétés minières Rio Tinto et Anglo American, en baisse de 3,7 % et 3,3 %, respectivement.

Dans l'indice FTSE 250, Mobico a perdu 9,6 %.

Le fournisseur de transports publics basé à Birmingham, anciennement connu sous le nom de National Express, a déclaré qu'il retarderait la publication de ses résultats annuels, car la société a averti que des provisions accrues devaient être constituées pour ses activités ferroviaires allemandes.

Les résultats annuels devraient désormais être publiés avant la fin du mois de mars, la date exacte devant être confirmée en temps utile. Ils devaient être publiés le 29 février.

Ferrexpo a perdu 6,3 % après avoir annoncé le retrait de son dividende intérimaire.

Ferrexpo est un producteur de boulettes de minerai de fer basé à Baar, en Suisse, qui fournit des boulettes aux sidérurgistes du monde entier.

La société a déclaré qu'elle ne verserait pas le dividende intérimaire de 3,3 cents US qu'elle avait proposé en janvier en raison d'une réclamation contre l'une de ses filiales ukrainiennes, Ferrexpo Poltava Mining.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Superdry a grimpé de 17%.

Les actions du détaillant de vêtements basé à Cheltenham, en Angleterre, ont bondi après qu'un rapport ait suggéré qu'une société d'investissement américaine était en pourparlers pour acheter le détaillant en difficulté.

Selon Sky News, Davidson Kempner, la société de gestion d'investissements basée à New York, est en pourparlers avec le cofondateur et directeur général Julian Dunkerton en vue de soutenir une offre de rachat de Superdry.

Au début du mois, M. Dunkerton a confirmé qu'il était en pourparlers avec des partenaires financiers potentiels.

Sur l'AIM, les actions d'Horizonte Minerals ont chuté de 59 %.

Cette chute est intervenue après l'annonce par Horizonte, lundi en fin de journée, d'une estimation préliminaire du coût d'achèvement et d'un calendrier pour son projet de nickel Araguaia, détenu à 100 % et situé dans le nord du Brésil.

L'étude a indiqué que le projet nécessiterait un investissement supplémentaire de 454 millions d'USD avant la livraison du premier métal. Cela porte le chiffre de l'estimation à l'achèvement à un peu plus de 1,00 milliard d'USD, soit environ 87 % de plus que le budget de 537 millions d'USD initialement annoncé par Horizonte.

Les actions à New York étaient en baisse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec le DJIA en baisse de 0,1 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,6 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 82,09 USD le baril à la clôture des marchés de Londres mardi, en baisse par rapport aux 83,53 USD de lundi. L'or était coté à 2 027,87 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en hausse par rapport aux 2 013,67 USD à la clôture de lundi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mercredi, il y a des résultats annuels de BAE Systems, Glencore, HSBC, et Rio Tinto.

Le calendrier économique pour mercredi comprend des données sur l'emprunt net du secteur public britannique à 0700 GMT.

Il y aura également des regards sur les discours de certains membres clés des banques centrales. Au Royaume-Uni, Swati Dhingra, membre du comité de la Banque d'Angleterre, s'exprimera. Aux Etats-Unis, le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, s'exprimera également.

