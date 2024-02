Londres (awp/afp) - La livre pâtissait mercredi d'une hausse des prix moins marquée qu'attendu au Royaume-Uni, qui renforce les pronostics de baisse de taux imminentes de la Banque d'Angleterre (BoE), sans que les commentaires de son gouverneur ne tempèrent les attentes des investisseurs.

Vers 17H30 GMT (18H30 à Paris), la livre perdait 0,26% à 1,2559 dollar, et reculait fortement de 0,46% par rapport à la devise européenne, à 85,43 pence pour un euro.

La devise britannique souffre d'une inflation demeurée stable à 4% sur un an en janvier comparé à décembre au Royaume-Uni.

Ces chiffres de l'inflation britannique "plus faibles que prévu ont accru les attentes des investisseurs d'une possible réduction imminente des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre", résume Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill.

Les économistes, s'attendaient en effet à une légère hausse en janvier, à 4,2%.

Ces données "n'imitent pas celles de l'inflation américaine étonnamment forte hier", et confortent les prévisions d'un repli de l'inflation sous la cible de 2% de la BoE en avril, qui conduirait à une baisse des taux possiblement en juin, selon Paul Dales, analyste de Capital Economics.

"Nous avons vraiment besoin de davantage de preuves" d'un ralentissement de la croissance des salaires "pour attester que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre une inflation à 2% de manière durable", a répété le gouverneur de la BoE Andrew Bailey mercredi, qui s'exprimait devant le Comité des affaires économiques de la Chambre des Lords.

S'il envisage toujours que l'inflation revienne à la cible fixée par l'institution au printemps, il s'est aussi dit préoccupé par une inflation dans les services encore trop élevée pour envisager de réduire les taux.

Ces commentaires n'ont eu que peu d'effet sur la livre, qui poursuivait son retrait mercredi.

De son côté, le billet vert était mitigé: en hausse face à la livre, il reculait face à l'euro, qui prenait 0,20% à 1,0731 dollar.

La veille et en début de séance, l'inflation américaine plus vive que prévue avait porté le dollar face aux principales devises. L'indice des prix à la consommation CPI est ressorti à 3,1% sur un an en janvier aux Etats-Unis, plus que les 2,9% anticipés par les économistes.

Les économistes avaient en conséquence réduit leurs attentes d'une première baisse des taux en mai.

Mais "même si le marché anticipe toujours une baisse en juin, cette hypothèse pourrait encore évoluer si l'inflation persiste à ses niveaux actuels", relève James Harte, de Tickmill.

Cours de mercredi Cours de mardi 17H30 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0731 1,0709 EUR/JPY 161,49 161,49 EUR/CHF 0,9499 0,9499 EUR/GBP 0,8543 0,8504 USD/JPY 150,50 150,80 USD/CHF 0,8852 0,8870 GBP/USD 1,2559 1,2592

afp/rp