Londres (awp/afp) - La livre grimpait mardi face à l'euro et au dollar, en raison de la faiblesse du billet vert, et des déclarations du gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) tendant vers un maintien d'une politique de taux élevés malgré l'inflation ralentie au Royaume-Uni.

Au fixing, à 22H00 GMT, la devise britannique montait de 0,27% face au billet vert, à 1,2539 dollar, au plus haut depuis deux mois et demi, et de 0,53% face à l'euro, à 87,02 pence.

La montée de la livre était favorisée par la faiblesse du dollar, car "le ralentissement de l'activité économique américaine et les données sur l'inflation de la semaine dernière suggèrent un pic des taux de la Fed", la banque centrale américaine, a rappelait Mark Haefele, analyste pour UBS.

"Le marché a complètement renoncé à toute anticipation d'une hausse de taux (de la Fed) en décembre ou janvier et accorde même 30% de chances à une baisse dès mars", a abondé Christopher Vecchio, de Tastylive.

S'exprimant lundi soir, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a affirmé que malgré le ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni, les dernières projections de son institution "(indiquaient) que la politique monétaire (resterait) probablement restrictive pour un certain temps", c'est-à-dire avec des taux élevés durant une période prolongée.

L'inflation a fortement ralenti en octobre au Royaume-Uni, à 4,6% sur un an, soit mieux que les attentes, mais celle-ci demeure "bien trop élevée et nous devons nous assurer de la maîtriser jusqu'à l'objectif de 2%", a répété M. Bailey.

Dans le texte d'une conférence transmis en amont, il a réitéré qu'il était "bien trop tôt pour penser à des baisses de taux", et que la BoE restait "à l'affût de nouveaux signes de persistance de l'inflation qui pourraient nécessiter de nouvelles hausses des taux d'intérêt".

La BoE a procédé à 14 tours de vis sur ses taux avant de décider de leur maintien à 5,25% lors de ses deux dernières réunions de politique monétaire.

"Je pense vraiment que le marché accorde trop d'importance aux récentes publications de données", là où "nous sommes préoccupés par la persistance potentielle de l'inflation", a déclaré M. Bailey devant le Comité du Trésor britannique, mardi.

Les investisseurs attendaient, en outre, la déclaration budgétaire d'automne du ministre des Finances, Jeremy Hunt, mercredi.

L'enjeu est de savoir si le gouvernement va s'en tenir à la "prudence budgétaire" adoptée jusqu'à présent, "en s'abstenant autant que possible de réductions d'impôts et d'augmentations de dépenses afin de fournir un contexte budgétaire qui soutienne la trajectoire de resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre pour lutter contre l'inflation", selon Victoria Scholar, analyste d'Interactive Investors.

Cours de mardi Cours de lundi 22H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0911 1,0940 EUR/JPY 161,91 162,33 EUR/CHF 0,9641 0,9682 EUR/GBP 0,8702 0,8748 USD/JPY 148,31 148,39 USD/CHF 0,8837 0,8850 GBP/USD 1,2539 1,2505

afp/rp