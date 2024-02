Le marché du travail britannique s'est ralenti en janvier, la croissance des salaires des nouveaux emplois permanents ayant atteint son niveau le plus bas depuis près de trois ans, selon une enquête qui pourrait renforcer la confiance des responsables de la Banque d'Angleterre quant à l'atténuation des pressions inflationnistes.

La jauge mensuelle des salaires du personnel permanent de l'organisme commercial Recruitment and Employment Confederation et des comptables KPMG est tombée à 55,8 contre 56,5 en décembre, son plus bas niveau depuis mars 2021.

Bien que les chiffres supérieurs à 50 dénotent une croissance, ils sont bien inférieurs à la moyenne de 56,7 de l'enquête avant la pandémie.

Les résultats sont susceptibles d'intéresser les responsables de la BoE, qui ont voté ce mois-ci pour maintenir les taux d'intérêt à 5,25 % et ont indiqué que le moment de commencer à réduire les taux se rapprochait.

Mercredi, Sarah Breeden, gouverneur adjoint de la BoE, a déclaré que les indicateurs de croissance des salaires étaient d'une importance capitale pour les perspectives des taux d'intérêt.

L'indicateur REC des placements de personnel permanent s'est également affaibli en janvier.

"Les salaires se sont normalisés, l'inflation est en baisse et le marché de l'embauche se refroidit depuis un an. Il est grand temps que la Banque d'Angleterre commence à relâcher la pédale de frein de notre économie", a déclaré Neil Carberry, directeur général de REC.

Les doutes entourant la qualité des mesures officielles du marché du travail ont rendu l'évaluation des perspectives d'inflation et d'économie plus difficile pour la BoE.

Lundi, l'Office for National Statistics a fixé le taux de chômage à 3,9 % pour les trois mois allant jusqu'à novembre, sur la base de nouvelles estimations de la population britannique, contre un chiffre précédent de 4,2 % basé sur différentes sources de données.

Mais les données de l'ONS sur les salaires hebdomadaires moyens, qui ne sont pas soumises aux mêmes préoccupations que les chiffres de l'emploi, montrent que la croissance des salaires s'est fortement ralentie au cours des derniers mois.