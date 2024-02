(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse jeudi, suite à une lecture tiède de l'économie britannique qui pourrait mettre la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle envisage de réduire les taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a progressé de 22,00 points, soit 0,3 %, à 7 590,40 points à l'ouverture des marchés.

Le FTSE 250 était en hausse de 57,35 points, soit 0,3 %, à 19 061,24, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,93 point, soit 0,1 %, à 751,38.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4 % à 759,10, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,2 % à 16 485,81, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1 % à 14 422,70.

La livre était cotée à 1,2550 USD tôt jeudi, en hausse par rapport à 1,2542 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, mais en deçà des 1,2573 USD achetés dans les premières heures de la matinée.

L'économie britannique a souffert d'un déclin plus important que prévu au cours du dernier trimestre de l'année dernière, entrant dans une récession technique, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales jeudi.

Le produit intérieur brut britannique a chuté de 0,3 % au cours des trois mois allant jusqu'à décembre par rapport au trimestre précédent, ce qui est inférieur à la baisse de 0,1 % attendue, selon le consensus cité par FXStreet.

L'économie britannique a reculé de 0,1% en glissement trimestriel au troisième trimestre 2023.

Cela signifie que le Royaume-Uni est entré dans une récession technique, qui est généralement définie comme deux baisses trimestrielles successives du produit intérieur brut.

"L'économie britannique est officiellement entrée en récession technique au second semestre 2023, une performance qui sonnera l'alarme chez les hommes politiques et les responsables de la Banque d'Angleterre. Si cela n'a pas été une grande surprise pour les investisseurs, le recul de l'activité de 0,3 % au quatrième trimestre a été beaucoup plus important que prévu. De plus, l'économie s'est également contractée de manière inattendue sur une base annuelle, les prix à la consommation élevés et les conditions monétaires strictes ayant réduit le pouvoir d'achat des ménages dans une plus large mesure que prévu", a commenté Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

"La livre sterling s'est dépréciée par rapport à ses pairs, même si ce n'est que très modestement, et elle reste l'une des devises les plus performantes au monde depuis le début de l'année. Manifestement, les investisseurs ne sont pas convaincus qu'une légère récession suffira à encourager le Comité de politique monétaire à abaisser les taux d'intérêt pour l'instant, car les décideurs politiques se concentrent davantage sur la réduction de l'inflation au Royaume-Uni que sur le soutien de la croissance à court terme - nous continuons de penser que la première réduction des taux de la BoE n'interviendra pas avant la réunion de juin de la banque".

M. Ryan, analyste chez Ebury, a noté que les chiffres pourraient également attirer l'attention de ceux qui siègent à Westminster.

"Le parti travailliste conserve un avantage très solide sur les conservateurs, d'environ 20 points, et la confirmation d'une récession n'aidera en rien à réduire le déficit. Ce que cela signifie peut-être, c'est que le premier ministre Rishi Sunak ne sera absolument pas pressé de convoquer des élections dans un avenir proche, dans l'espoir que la situation économique s'améliore avant que les Britanniques ne se rendent aux urnes vers la fin de l'année", a ajouté M. Ryan.

Les électeurs britanniques se rendront aux urnes à l'occasion de deux élections partielles qui pourraient donner une idée de l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les principaux partis politiques avant les élections nationales qui se tiendront plus tard dans l'année. Le Premier ministre Sunak est prêt à affronter des épreuves à Wellingborough et à Kingswood, où les travaillistes espèrent renverser des majorités conservatrices de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Cette semaine, les gros titres ont été dominés par une autre élection partielle, celle de Rochdale, pour laquelle le candidat travailliste s'est vu retirer le soutien de son parti en raison des remarques qu'il a faites au sujet d'Israël et du peuple juif.

Mais les résultats de jeudi seront également importants, car une défaite des conservateurs dans l'une ou l'autre circonscription signifierait que le gouvernement a perdu plus d'élections partielles en une seule législature que n'importe quel autre gouvernement depuis les années 1960.

Les deux scrutins sont considérés comme des courses à deux chevaux entre les travaillistes et les conservateurs, bien que les conservateurs soient également menacés par le renforcement du soutien à Reform UK, qui cible les électeurs mécontents de la droite. Les circonstances entourant les élections partielles pourraient également s'avérer difficiles pour le parti au pouvoir.

L'euro s'est établi à 1,0734 USD au début de la journée de jeudi, contre 1,0720 USD à la fin de la journée de mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,04 yens, contre 150,62 yens.

À New York, mercredi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,4 %, le S&P 500 a bondi de 1,0 % et le Nasdaq Composite a fait un bond de 1,3 %.

À Tokyo, jeudi, le Nikkei 225 a gagné 1,2 %, tandis que le Hang Seng à Hong Kong a terminé en hausse de 0,4 %. Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,8 %. Les marchés financiers de Shanghai sont restés fermés pour les vacances du Nouvel An chinois.

À Londres, les actions de Centrica ont augmenté de 4,5 %.

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 26,46 milliards de livres sterling pour 2023, soit une hausse de 11 % par rapport aux 23,74 milliards de livres sterling. Elle a enregistré un bénéfice avant impôt de 6,47 milliards de livres sterling, contre une perte de 383 millions de livres sterling.

Si l'on exclut les éléments exceptionnels et certaines réévaluations, les recettes se sont élevées à 33,37 milliards de livres sterling, soit une baisse de 0,8 % par rapport aux 33,64 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt selon cette mesure a chuté de 14 %, passant de 3,17 milliards de livres sterling à 2,71 milliards de livres sterling.

L'entreprise fournit des chiffres ajustés en fonction de la réévaluation, car ces éléments sont considérés comme "faussant les performances commerciales sous-jacentes du groupe".

Le directeur général, Chris O'Shea, a déclaré : "Cette solide performance opérationnelle sous-jacente s'est poursuivie : "Cette solide performance opérationnelle sous-jacente s'est poursuivie jusqu'au début de l'année 2024. Comme vous pouvez vous y attendre, la forte baisse des prix des matières premières et la réduction de la volatilité entraîneront naturellement une baisse des bénéfices par rapport à 2023, à mesure que nous reviendrons à un environnement plus normalisé. Notre performance au cours de l'année écoulée a renforcé notre confiance dans la réalisation de nos ambitions de bénéfices durables à moyen terme et dans la poursuite de la création de valeur pour les actionnaires."

Centrica a augmenté son dividende final d'un peu plus d'un tiers, passant de 2,00 à 2,67 pence par action. Le dividende total s'élève à 4,00 pence, soit une augmentation d'un tiers par rapport à 3,00 pence. L'entreprise a déclaré que le total des retours en espèces aux actionnaires pour 2023 s'élevait à 800 millions de livres sterling.

Andrew Keen, analyste chez Edison, a commenté : "Les résultats de Centrica pour 2023 démontrent la capacité de l'entreprise à créer de la valeur grâce à un portefeuille équilibré, malgré les divers défis auxquels elle est confrontée.

Ailleurs, Genus a plongé de 25 % après avoir averti que le marché porcin chinois continuait à être "difficile".

La société, qui fabrique des produits biotechnologiques pour les éleveurs de bovins et de porcs, prévoit un bénéfice avant impôt ajusté de 29 millions de livres sterling pour le premier semestre clos le 31 décembre, sur un chiffre d'affaires de 334 millions de livres sterling.

Ces deux résultats seraient conformes aux attentes, mais représenteraient une baisse de 4,6 % du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente et une chute de 31 % du bénéfice avant impôts ajusté.

"PIC ex-Chine a réalisé une performance robuste, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe ayant enregistré une croissance du bénéfice d'exploitation ajusté à taux de change constant. La Chine reste un marché porcin difficile, mais notre orientation commerciale renforcée a permis de gagner de nouveaux clients redevables au cours de la période, ce qui aura un impact positif sur l'exercice 2025 et au-delà", a ajouté Genus.

Close Brothers a cédé 14 %. Elle a lancé un avertissement sur son dividende, ce qui a fait chuter son action, alors qu'elle se prépare à compter le coût d'une enquête britannique sur le financement automobile.

Close Brothers a mis en garde contre un "impact financier potentiel" découlant de l'enquête de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni sur les accords historiques de commissions de financement automobile.

En janvier, l'organisme britannique de surveillance des services financiers a expliqué qu'il cherchait à déterminer si des indemnités pouvaient être dues aux personnes qui ont potentiellement été surfacturées pour des prêts automobiles.

"Bien qu'il n'y ait aucune certitude quant à l'impact financier potentiel de l'examen de la FCA, le conseil d'administration reconnaît la nécessité de prévoir un éventail de résultats possibles. L'une des priorités de longue date du groupe est de maintenir un bilan solide et une approche prudente de la gestion de ses ressources financières. À cette fin, le conseil d'administration considère qu'il est prudent pour le groupe de continuer à renforcer son capital, tout en soutenant ses clients et ses activités", a déclaré Close Brothers.

La banque a expliqué qu'elle ne verserait aucun dividende pour l'exercice en cours, qui s'achève le 31 juillet, et que le rétablissement des versements pour l'exercice 2025 serait réexaminé une fois que la FCA aurait conclu son enquête.

Jet2 a progressé de 5,7 %. La compagnie de voyage a déclaré que les réservations à terme pour l'hiver 2023/24 ont "bien fonctionné".

"La composition des clients de vacances à forfait à marge plus élevée par passager est légèrement supérieure à celle de l'hiver dernier, à environ 60%, ce qui est particulièrement satisfaisant compte tenu de la résurgence des séjours en ville au cours de cette période", a-t-il ajouté.

Jet2 a déclaré que ces tendances positives se poursuivaient et que les réservations pour ce mois-ci et le mois suivant étaient importantes. En conséquence, elle va "resserrer" et augmenter ses prévisions de bénéfices annuels.

Le bénéfice avant impôts et avant réévaluation des taux de change pour l'année se terminant le 31 mars se situera dans une fourchette de 510 millions à 525 millions de livres sterling. Les prévisions précédentes étaient comprises entre 480 et 520 millions de livres sterling.

Le pétrole Brent était coté à 81,23 USD le baril tôt jeudi, en baisse par rapport aux 82,63 USD de la fin de la journée de mercredi. L'or était coté à 1 995,04 USD l'once, en hausse par rapport à 1 988,99 USD.

A venir jeudi, la dernière lecture des demandes initiales de chômage aux Etats-Unis et les ventes au détail à 1330 GMT.

Par Eric Cunha ; Alliance News news news editor

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.