(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée jeudi, après que la Banque d'Angleterre ait suivi les traces de la Réserve fédérale américaine et ait laissé les taux d'intérêt inchangés.

La livre sterling était cotée à 1,2706 USD peu après midi jeudi, plus haut que 1,2525 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Avant la décision, la livre s'échangeait à 1,2667 USD.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 137,20 points, soit 1,8%, à 7 685,64. L'indice FTSE 250 était en hausse de 501,41 points, soit 2,7%, à 19 197,17, et l'indice AIM All-Share était en hausse de 13,10 points, soit 1,8%, à 737,20.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 1,8% à 767,57, le Cboe UK 250 était en hausse de 3,2% à 16 705,43, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 14 115,20.

La BoE a maintenu son taux d'escompte à 5,25 %. Il s'agit du troisième maintien successif, après celui de septembre, qui a mis fin à une série de 14 hausses successives depuis décembre 2021, et celui de novembre. La BoE avait rapidement augmenté le taux d'escompte à partir d'un plancher de 0,10 % induit par le Covid-19.

Le résultat a été partagé, six membres du comité de politique monétaire, dont le gouverneur Andrew Bailey, étant favorables au maintien du taux. Trois d'entre eux auraient préféré que les taux soient relevés de 25 points de base, à savoir Megan Greene, Jonathan Haskel et Catherine Mann.

La BoE a déclaré que depuis la réunion de novembre, "les rendements des obligations d'État des économies avancées ont chuté de manière significative, y compris à des horizons plus courts, et les prix des actifs risqués ont augmenté".

"La croissance du PIB mondial a été un peu plus forte que prévu dans le rapport de novembre. L'inflation des prix à la consommation dans la zone euro et aux États-Unis a diminué plus rapidement que prévu. Il subsiste des risques de hausse de l'inflation compte tenu des événements au Moyen-Orient, bien que les prix à terme du pétrole et du gaz en gros aient baissé", a déclaré la banque centrale.

La décision de la BoE fait suite à la décision de la Réserve fédérale américaine de laisser ses taux d'intérêt inchangés mercredi.

La décision du Comité fédéral de l'open market prolonge une pause dans la politique monétaire en place depuis juillet, laissant le taux des fonds fédéraux à son plus haut niveau depuis 22 ans, entre 5,25 % et 5,5 %.

Mais ce sont les projections économiques qui accompagnaient la déclaration de la banque centrale américaine qui ont retenu l'attention des marchés. En particulier, les projections ont montré que la plupart des responsables de la Réserve fédérale prévoyaient que la banque centrale américaine pourrait réduire ses taux d'environ 75 points de base l'année prochaine.

"Alors que le marché prévoyait déjà des baisses de taux à partir de 2024, les investisseurs ont accueilli les commentaires de Powell à bras ouverts. Le fait que les choses soient précisées était de la musique à leurs oreilles", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse jeudi, prolongeant le rallye de mercredi. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,3 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,4 %.

Encore à venir jeudi, la Banque centrale européenne annoncera sa propre décision sur les taux d'intérêt à 1315 GMT. Une conférence de presse avec la présidente Christine Lagarde suivra la décision de la BCE à 1345 GMT.

Les marchés s'attendent à ce que la BCE maintienne ses taux inchangés.

Avant la décision de la BCE, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,8 %. Les actions allemandes ont atteint un niveau record jeudi, soutenues par les prévisions de la Fed américaine. Elle a dépassé les 17 000 points.

Le dollar s'est affaibli par rapport aux autres devises principales, tandis que le prix de l'or a augmenté.

L'euro s'est établi à 1,0920 USD jeudi à la mi-journée, contre 1,0792 USD à la clôture du marché londonien mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 141,47 yens, en forte baisse par rapport à 145,11 yens.

L'or était coté à 2 034,67 USD l'once à la mi-journée jeudi, en hausse par rapport aux 1 983,30 USD de la fin de journée de mercredi.

Les actions à Londres ont également été stimulées par les décisions sur les taux d'intérêt, avec seulement une poignée de sociétés du FTSE 100 dans le rouge.

En tête de l'indice FTSE 100, on trouve Ocado, Ashtead Group et Kingfisher, en hausse de 8,8 %, 7,9 % et 7,8 %, respectivement.

AB Foods a perdu 1,1 %, JPMorgan ayant placé son titre sous "surveillance de catalyseur négatif". D'autre part, Rio Tinto a augmenté de 4,1 %, JPMorgan l'ayant fait passer de "neutre" à "surpondérer".

Les actions de Bunzl ont augmenté de 1,4 %.

La société de distribution basée à Londres a déclaré que, suite à ses solides performances de ces dernières années, elle "s'attend à fournir une nouvelle série de bons résultats annuels".

Le bénéfice d'exploitation ajusté pour 2023 devrait être "légèrement supérieur" aux prévisions précédentes, offrant une "croissance modérée" avec une marge d'exploitation légèrement plus élevée.

Le chiffre d'affaires devrait être "globalement en ligne avec 2022, à taux de change constants et en excluant l'impact de la cession de notre activité de soins de santé au Royaume-Uni".

Dans le FTSE 250, Currys a augmenté de 8,7 %, après avoir salué une performance "solide" au cours du semestre clos le 28 octobre.

Le détaillant d'électronique grand public basé à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires avait chuté de 6,9 % à 4,16 milliards de livres sterling, contre 4,47 milliards de livres sterling l'année précédente, et qu'il avait baissé de 4 % à périmètre constant. Cette baisse est due à une diminution des ventes dans toutes les catégories de produits, à l'exception des petits appareils ménagers, a expliqué Currys.

La perte avant impôts s'est réduite à 46 millions de livres sterling, contre 568 millions de livres sterling l'année précédente, car il n'y a plus eu de dépréciation du fonds de commerce, alors qu'une dépréciation de 511 millions de livres sterling avait été enregistrée au cours du semestre correspondant de l'année précédente.

IntegraFin a fait un bond de 8,2 %.

Le groupe londonien, qui exploite la plateforme d'investissement Transact, a connu une croissance modeste de son chiffre d'affaires de 1 % à 134,9 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 133,6 millions de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt sous-jacent du groupe IntegraFin a chuté de 4,3 %, passant de 65,8 millions de livres sterling en 2022 à 63 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt selon les normes IFRS a augmenté de 15 % pour atteindre 62,6 millions de livres sterling, contre 54,3 millions de livres sterling.

Le directeur général Alexander Scott a déclaré : "Alors que le marché extérieur a été volatil, le marché britannique des plateformes de conseil reste sain et devrait connaître une bonne croissance dans les années à venir. Nous sommes bien placés pour tirer parti de cette croissance du marché et nous restons confiants dans notre position sur le marché, malgré l'incertitude de l'économie au sens large".

Parmi les petites capitalisations londoniennes, le fonds abrdn Diversified Income & Growth a progressé de 7,6 %.

En octobre, l'investisseur avait annoncé un examen stratégique de la société. Jeudi, il a déclaré qu'il prévoyait de liquider la société.

Cet examen visait à remédier à la forte décote par rapport à la valeur nette d'inventaire à laquelle ses actions ont été négociées et à déterminer la meilleure façon de créer de la valeur pour les actionnaires.

Le pétrole Brent était coté à 75,66 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport à 73,80 USD mercredi.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.