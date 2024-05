(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse jeudi, avant la dernière décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre.

La BoE devrait laisser le taux d'intérêt de référence inchangé ce jeudi, mais l'accent sera mis sur le fait de savoir si la banque centrale prépare le terrain pour une réduction en juin.

La banque centrale annonce sa dernière décision de taux à 1200 BST, en même temps que le rapport de politique monétaire et les projections économiques. Une conférence de presse avec le gouverneur Andrew Bailey suivra à 1230 BST.

La hausse de 25 points de base de la BoE en août signifie qu'elle a augmenté ses taux de 5,15 % au cours du cycle de hausse actuel. Threadneedle Street a toutefois laissé les taux inchangés lors de chacune des cinq réunions qui ont eu lieu depuis.

En ce qui concerne les entreprises, la valeur nette d'inventaire de 3i a augmenté mais les bénéfices ont baissé, tandis que BAE Systems a déclaré que les transactions en 2024 étaient jusqu'à présent conformes aux attentes et a laissé ses prévisions pour l'année entière inchangées.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,3 % à 8 381,35

Hang Seng : en hausse de 1,1 % à 18 515,92

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,3% à 38 073,98

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,1% à 7 721,60

DJIA : clôture en hausse de 172,13 points, 0,4%, à 39 056,39

S&P 500 : clôture peu modifiée à 5 187,67

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 29,80 points, 0,2%, à 16 302,76

EUR : en baisse à 1,0739 USD (1,0749 USD)

GBP : baisse à 1,2479 USD (1,2495 USD)

USD : en hausse à 155,73 JPY (155,55 JPY)

Or : en hausse à 2 314,14 USD l'once (2 317,69 USD)

(Brent : en hausse à 83,83 USD le baril (83,48 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

12:00 BST Production manufacturière en Afrique du Sud

12:00 BST Décision sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni

17:15 BST L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, prend la parole

13:15 BST Zone euro Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, s'exprime

13:30 BST Premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis

15:30 BST Stockage de gaz naturel de l'EIA (États-Unis)

Le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron, exhortera jeudi ses partenaires de l'OTAN à consacrer bientôt 2,5 % de leur PIB à la défense, lors d'un important discours dans lequel il plaidera pour une approche plus musclée de la politique étrangère de l'Occident. M. Cameron, ancien premier ministre britannique, déclarera que les pays doivent prendre des mesures plus énergiques pour protéger leurs intérêts contre les nouvelles menaces, notamment celles de la Russie et de l'Iran. "Nous sommes dans une bataille de volonté. Nous devons tous prouver à nos adversaires qu'ils ont tort - la Grande-Bretagne, nos alliés et nos partenaires dans le monde entier", dira M. Cameron, selon des extraits publiés par le ministère des affaires étrangères.

Les demandes de nouveaux acquéreurs de logements au Royaume-Uni ont reculé en avril, après trois mois consécutifs d'augmentation, selon les enquêteurs. La Royal Institution of Chartered Surveyors a déclaré que sa dernière enquête auprès des professionnels de l'immobilier suggère que la récente reprise de la demande des acheteurs s'est légèrement atténuée, le marché semblant avoir été affecté par la hausse des taux d'intérêt hypothécaires au cours des dernières semaines. Un solde net de 1 % des professionnels de l'immobilier a fait état d'une baisse plutôt que d'une hausse des demandes de renseignements de la part des nouveaux acheteurs en avril, après un solde de 6 % faisant état d'une hausse des demandes de renseignements en mars. Les réactions régionales sur la demande des acheteurs sont mitigées, avec une perte notable d'élan principalement observée à Londres et dans le sud de l'Angleterre, a déclaré la Rics.

Les exportations chinoises ont renoué avec la croissance le mois dernier, tandis que les importations ont dépassé les attentes, selon des données publiées jeudi, donnant un coup de pouce nécessaire aux dirigeants du pays qui tentent de sortir l'économie d'un marasme de longue durée. Les expéditions à l'étranger ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel en avril, dépassant légèrement le consensus du marché de 1,0 % cité par FXStreet et un retournement important après un plongeon choquant de 7,5 % en mars. Pendant ce temps, les importations ont augmenté de 8,4 %, dépassant les prévisions du marché de 5,4 %, donnant l'espoir que la demande dans la deuxième économie mondiale pourrait s'améliorer. Les importations avaient chuté de 1,9 % en mars. Les chiffres de l'Administration générale des douanes de Pékin sont publiés alors que les autorités s'efforcent de stimuler une reprise économique qui s'est essoufflée depuis que le pays est sorti des mesures strictes de contrôle de la Covid à la fin de l'année 2022.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Barclays relève l'objectif de cours de NatWest à 400 (330) pence - 'overweight' (surpondérer)

ENTREPRISES - FTSE 100

3i a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 31 mars était de 2 085 pence, en hausse par rapport à 1 745 pence un an plus tôt. Pour l'exercice 2024, le fonds d'investissement en infrastructures a enregistré un rendement total de 23 %, en baisse par rapport aux 36 % de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation avant impôt a chuté à 3,83 milliards de livres sterling, contre 4,58 milliards de livres sterling, ce qui a été attribué à la perte de change sur les investissements par rapport au gain. La société a déclaré un dividende de 34,5 pence par action, contre 29,75 pence l'année précédente, ce qui porte son dividende total pour l'exercice 2024 à 61 pence, contre 53 pence l'année précédente. Le directeur général Simon Borrows commente : "Nous nous attendons à ce que les conditions macroéconomiques actuelles et l'incertitude géopolitique persistent à court terme et que cela continue d'avoir un impact sur la confiance et les attentes en matière de prix sur le marché plus large des fusions et acquisitions de sociétés de taille moyenne. Notre approche rigoureuse et disciplinée de l'allocation du capital reste inchangée. Nous avons construit des entreprises de portefeuille résilientes, capables de naviguer dans ces conditions commerciales difficiles.

BAE Systems a déclaré que les transactions en 2024 étaient jusqu'à présent conformes aux attentes, la performance opérationnelle restant "forte et notre carnet de commandes et nos programmes soulignant notre confiance dans notre modèle de création de valeur à long terme", selon le PDG Charles Woodburn. La société de défense, d'aérospatiale et de sécurité a déclaré que ses prévisions pour l'année 2024 restaient inchangées. M. Woodburn commente : "Nous continuons à répondre aux exigences critiques de nos clients et à faire progresser nos programmes stratégiques à long terme dans un contexte de menaces élevées. Nous avons commencé l'intégration de notre nouvelle activité Space & Mission Systems aux États-Unis suite à la clôture de l'acquisition de Ball Aerospace en février. Notre présence mondiale et notre portefeuille diversifié de produits et de services offrent une grande visibilité pour la croissance du chiffre d'affaires, l'expansion des marges et la génération de liquidités dans les années à venir".

ENTREPRISES - FTSE 250

Watches of Switzerland a déclaré avoir finalisé l'acquisition de Roberto Coin Inc, une société associée de Roberto Coin Spa, pour un total de 130 millions de dollars auprès de Roberto Coin Spa, Pilar Coin et Peter Webster, cofondateur de Roberto Coin Inc. Le détaillant de montres a déclaré que Roberto Coin conçoit et fabrique des bijoux délicatement fabriqués à la main avec une signature unique en rubis et qu'il est la sixième plus grande marque de bijoux aux États-Unis en termes de ventes au détail. Roberto Coin Inc. détient les droits exclusifs et perpétuels d'importation et de distribution des bijoux Roberto Coin aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. L'acquisition a été financée par un nouveau prêt à terme de 115 millions de dollars. Brian Duffy, CEO de Watches of Switzerland, commente : "Nous pensons qu'il existe une opportunité significative de tirer parti de notre expertise éprouvée en matière de vente au détail de bijoux de marque de luxe. La catégorie des bijoux de marque de luxe a toujours surpassé le secteur de la bijouterie en général, et nous voyons d'autres opportunités stratégiques et opérationnelles pour l'entreprise au sein du groupe en général."

AUTRES ENTREPRISES

Synthomer a déclaré que les activités du premier trimestre 2024 étaient conformes à ses attentes au début de l'année. Le fabricant de produits chimiques a déclaré que les volumes du groupe continu étaient à leur plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2022, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du groupe continu était supérieur à celui de l'année précédente, bénéficiant de "prix toujours robustes, en particulier dans nos activités de spécialités, d'activités de réduction des coûts en cours et de coûts énergétiques plus faibles". Le chiffre d'affaires du groupe a baissé par rapport à l'année précédente en raison de la baisse des prix des matières premières. Le PDG Michael Willome commente : "Nous sommes prudemment encouragés par les résultats depuis le début de l'année : bien qu'il y ait des signes d'amélioration sur certains de nos marchés finaux, la visibilité d'une reprise durable reste difficile à obtenir à ce stade. Nous continuons donc à renforcer la position de Synthomer pour l'avenir, en mettant en œuvre notre stratégie de spécialisation, en optimisant notre portefeuille et notre position en matière de coûts, et en démontrant la nature génératrice de trésorerie de notre activité."

