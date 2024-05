(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte jeudi, avant la dernière décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 2,68 points à 8 351,37 points. Le FTSE 250 était en baisse de 10,32 points, soit 0,1%, à 20 481,67, tandis que l'AIM All-Share était en hausse de 1,41 points, soit 0,2%, à 781,24.

Le Cboe UK 100 était en légère hausse à 833,97, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 17 770,89, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 16 004,35.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en légère hausse, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

La BoE devrait laisser le taux d'intérêt de référence inchangé jeudi, mais l'accent sera mis sur la question de savoir si la banque centrale prépare le terrain pour une réduction en juin.

La banque centrale annonce sa dernière décision de taux à 1200 BST, en même temps que le rapport de politique monétaire et les projections économiques. Une conférence de presse avec le gouverneur Andrew Bailey suivra à 1230 BST.

La hausse de 25 points de base de la BoE en août signifie qu'elle a augmenté ses taux de 5,15 % au cours du cycle de hausse actuel. Threadneedle Street a toutefois laissé les taux inchangés lors de chacune des cinq réunions qui ont eu lieu depuis.

"La mise à jour de la Banque d'Angleterre d'aujourd'hui devrait maintenir les taux d'intérêt directeurs à 5,25 % pour une sixième réunion consécutive. Cependant, la question clé est de savoir quels signaux seront donnés sur les futurs changements de politique, y compris le calendrier d'une première baisse des taux et le nombre de baisses", a déclaré la Lloyds Bank.

"Comme c'est le cas ailleurs, les marchés financiers ont revu à la baisse leurs attentes en matière de réduction des taux britanniques. Une réduction en juin est maintenant considérée comme ayant une probabilité de 50 %, et alors qu'une première réduction en août est presque entièrement écartée, le nombre de réductions attendues au total cette année est d'environ deux, alors qu'il était de six au début de l'année. Ce changement est en partie une réponse au recalibrage des attentes concernant les taux d'intérêt américains, mais il reflète également les incertitudes nationales.

"En particulier, plusieurs membres du comité de politique monétaire semblent toujours préoccupés par la persistance des pressions inflationnistes intérieures, notamment la croissance des salaires et les prix des services. Néanmoins, avec une inflation globale qui devrait se rapprocher de l'objectif de 2 % en avril et des taux d'intérêt en territoire restrictif, il est possible de signaler que les prix actuels du marché sur les taux sont peut-être trop pessimistes."

La livre sterling était cotée à 1,2474 USD au début de la journée de jeudi, en baisse par rapport à 1,2495 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi.

L'euro s'échangeait à 1,0732 USD tôt jeudi, en baisse par rapport à 1,0749 USD tard mercredi. Face au yen, le dollar est coté à 155,82 yens contre 155,55 yens.

Dans le FTSE 100, 3i a perdu 4,1%. Le fonds d'investissement en infrastructures a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 31 mars était de 2 085 pence, en hausse par rapport à 1 745 pence un an plus tôt.

Pour l'exercice 2024, il a enregistré un rendement total de 23 %, contre 36 % l'année précédente. 3i a déclaré que le bénéfice d'exploitation avant impôts a chuté à 3,83 milliards de livres sterling, contre 4,58 milliards de livres sterling, ce qu'elle a imputé à la perte de change sur les investissements par rapport au gain.

Elle a déclaré un dividende de 34,5 pence par action, contre 29,75 pence un an plus tôt, ce qui porte son dividende total pour l'exercice 2024 à 61 pence, contre 53 pence un an plus tôt.

Dans le FTSE 250, Harbour Energy a augmenté de 6,0 %.

La société pétrolière et gazière a déclaré que la production du premier trimestre s'élevait en moyenne à 172 000 barils d'équivalent pétrole par jour, en baisse par rapport aux 202 000 barils de l'année précédente.

Elle a proposé un dividende final de 13 cents US, en hausse par rapport aux 12 cents de l'année précédente, conformément à sa politique de dividende annuel de 200 millions USD et représentant une croissance d'environ 9 % par rapport à l'année précédente.

Linda Cook, présidente-directrice générale de Harbour Energy, a commenté l'événement : "Au cours du premier trimestre, nous avons continué à mener des opérations sûres et responsables, à maximiser la valeur de notre base de production au Royaume-Uni et à faire avancer nos projets de croissance organique. Dans le même temps, nous avons fait des progrès significatifs vers l'achèvement de l'acquisition de Wintershall Dea, qui transformera notre portefeuille et notre structure de capital et soutiendra des rendements améliorés et durables pour les actionnaires."

Ailleurs à Londres, Metals Exploration a perdu 8,6 %, après que le producteur d'or philippin coté sur l'AIM a déclaré que deux de ses prêteurs contestaient l'application d'un taux d'intérêt inférieur de 7 %, au lieu de 15 %, aux facilités de crédit de la société.

Runruno Holdings Ltd et D&A Holdings Ltd affirment que plusieurs cas de défaillance se sont produits dans le cadre des facilités de crédit.

Metals Explorations a noté que les réclamations se traduiraient par une dette de 2,0 millions USD à l'égard des deux prêteurs, bien qu'elle conteste ces allégations.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a terminé en baisse de 0,3 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,8 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 1,1 % en fin de séance. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,1 %

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en demi-teinte, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,4 %, l'indice S&P 500 peu modifié et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,2 %.

Le pétrole Brent s'échangeait à 84,01 USD le baril tôt jeudi, en hausse par rapport aux 83,48 USD de la fin de la journée de mercredi.

Le président Joe Biden a déclaré qu'il mettrait fin aux livraisons d'armes américaines à Israël si ce dernier attaquait Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ce qui constitue son avertissement le plus direct à ce jour concernant la poursuite de la guerre contre le Hamas.

Dans une interview accordée à CNN, M. Biden a également déploré le fait que des civils aient été tués par les bombardements américains sur le territoire palestinien.

Cette nouvelle mise en garde fait suite à l'interruption, la semaine dernière, par les États-Unis d'une livraison de bombes américaines géantes à Israël, alors que ce pays semblait prêt à lancer une attaque d'envergure contre Rafah, une ville remplie de civils palestiniens réfugiés près de la frontière égyptienne.

L'or était coté à 2 308,07 USD l'once tôt jeudi, en baisse par rapport aux 2 317,69 USD de mercredi.

A venir sur le calendrier économique de jeudi, les derniers chiffres du chômage américain sont publiés à 1330 BST.

