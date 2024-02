Les employeurs britanniques prévoient des augmentations de salaire moins importantes pour l'année à venir qu'il y a trois mois, la première baisse de ce type en près de quatre ans, reflétant une moindre volonté de tolérer des coûts de main-d'œuvre plus élevés, selon une importante enquête réalisée lundi.

Ces chiffres sont susceptibles de renforcer la confiance des décideurs de la Banque d'Angleterre dans le fait que les pressions inflationnistes nationales s'atténuent à la suite des récentes baisses importantes des prix de l'énergie, ouvrant ainsi la voie à une baisse des taux d'intérêt dans le courant de l'année.

Selon une enquête du Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), les employeurs britanniques prévoient d'augmenter le salaire de base de 4 % en moyenne au cours des 12 prochains mois, alors qu'ils s'attendaient à une hausse de 5 % jusqu'en 2023 et à la fin de l'année 2022.

Il s'agit de la première baisse depuis le début de l'année 2020, lorsque la Grande-Bretagne a été frappée par la pandémie de COVID-19.

"Il s'agit d'un moment clé pour le marché du travail britannique", a déclaré Jon Boys, économiste au CIPD.

L'estimation est basée sur un sondage réalisé par YouGov auprès de 2 006 employeurs entre le 2 et le 22 janvier.

Alors que les augmentations de salaire dans le secteur privé et les organisations à but non lucratif étaient conformes à la médiane, les employeurs du secteur public prévoient d'augmenter les salaires de 3 % et de recruter du personnel au rythme le plus lent depuis 2019.

Dans l'ensemble des employeurs, la proportion de ceux qui déclarent financer les augmentations de salaire en réduisant les effectifs est passée de 12 % à 21 %, tandis que la proportion de ceux qui absorbent les coûts salariaux plus élevés dans les marges bénéficiaires ou les frais généraux a chuté de 50 % à 37 %.

Ce mois-ci, la BoE a déclaré qu'elle commençait à envisager de réduire les taux d'intérêt, qui se situent à 5,25 %, leur niveau le plus élevé depuis près de 16 ans, mais la croissance annuelle des salaires de plus de 6 % signifie que la baisse prévue de l'inflation jusqu'à son objectif de 2 % risque de s'avérer temporaire.

Une enquête de la BoE a montré que les employeurs prévoyaient d'augmenter les salaires de 5,2 % cette année. (Reportage de David Milliken, édition d'Andrew MacAskill)