Les entreprises britanniques ont entamé l'année 2024 avec un niveau de confiance inégalé depuis près de deux ans, mais leurs projets d'embauche ne se traduisent pas par une accélération de la croissance des salaires, selon une enquête publiée mercredi.

Dans un rapport qui sera probablement bien accueilli par la Banque d'Angleterre alors qu'elle prépare sa dernière décision sur les taux d'intérêt, le Baromètre des affaires de la Lloyds Bank a bondi de neuf points pour atteindre 44 % ce mois-ci, son niveau le plus élevé depuis février 2022.

Hann-Ju Ho, économiste principal de Lloyds Bank Commercial Banking, a déclaré que la baisse de l'inflation et les espoirs de réduction des taux d'intérêt ont poussé l'indice à son plus haut niveau pour le mois de janvier depuis 2016.

"Avec les questions géopolitiques en cours et une élection générale à l'horizon, les entreprises auront pris en compte ces éléments dans leurs radars de risque et s'efforceront de se préparer à tout impact potentiel sur leurs perspectives commerciales", a-t-il déclaré.

"Par ailleurs, la moitié des entreprises déclarent qu'elles prévoient d'augmenter leurs effectifs au cours de l'année à venir. Malgré cela et les modifications du salaire minimum qui entreront en vigueur en avril, les attentes en matière de rémunération du personnel sont retombées après l'augmentation du mois dernier".

Une mesure des projets de recrutement a augmenté de quatre points par rapport à décembre pour atteindre 33 %, mais les attentes en matière de rémunération ont reculé et la part des entreprises qui prévoient d'augmenter les salaires de 4 % ou plus au cours des 12 prochains mois a été la plus faible depuis cinq mois.

Toutefois, les prévisions de croissance des salaires à plus long terme restent supérieures à leur niveau d'avant la pandémie de coronavirus.

Les entreprises ont revu à la baisse leurs projets d'augmentation des prix pour le deuxième mois consécutif, ce qui constitue la première baisse consécutive depuis juin 2022, selon Lloyds.

La BoE devrait maintenir les coûts d'emprunt à leur niveau le plus élevé depuis 2008 jeudi, mais les investisseurs, les économistes et les entreprises seront attentifs à tout signe indiquant que des réductions de taux pourraient intervenir plus tard en 2024.

L'enquête de la Lloyds comprend généralement les réponses de 1 200 entreprises et a été réalisée entre le 3 et le 17 janvier.