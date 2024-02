Les faibles valorisations boursières des principales banques britanniques sont difficiles à expliquer, étant donné qu'il s'agit d'investissements plus sûrs qu'avant la crise financière mondiale de 2007-2008, a déclaré lundi le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey.

M. Bailey a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les investisseurs qui pensaient que les régulateurs exigeaient des banques qu'elles détiennent trop de capital, ou que les banques étaient réglementées de manière beaucoup plus sévère en Grande-Bretagne que dans d'autres grandes juridictions.

"L'une des énigmes qui subsiste est l'évaluation du marché des grandes banques britanniques, qui n'est d'ailleurs pas uniforme", a déclaré M. Bailey lors d'une conférence à l'université de Loughborough, dans le centre de l'Angleterre, qui n'a pas abordé les perspectives en matière de politique monétaire.

"Le coût du risque - le rendement exigé par les investisseurs en capitaux propres - ne semble pas avoir diminué en fonction de ce qui semble être une plus grande stabilité et un risque plus faible par unité de capitaux propres. Le coût des capitaux propres reste à son niveau d'avant la crise, alors qu'il était clairement mal évalué avant la crise", a-t-il ajouté.

Les valorisations des banques en Europe ont été affectées l'année dernière par la prudence concernant les perspectives économiques, mais certains grands investisseurs affirment que cela a rendu le secteur de plus en plus attrayant.

M. Bailey a déclaré que le système financier britannique était resté stable, malgré les turbulences de l'année dernière, qui a vu l'effondrement de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et le rachat du Crédit suisse par UBS à la suite d'une perte de confiance des investisseurs.

Toutefois, ces turbulences pourraient avoir augmenté le montant des réserves que les banques voudront détenir auprès de la BoE, afin de se protéger contre un assèchement soudain du financement du marché.

Alors que la BoE met fin à son programme d'assouplissement quantitatif massif - qui a conduit les banques à détenir des centaines de milliards de livres sterling de liquidités supplémentaires auprès de la banque centrale - elle tente de déterminer le montant que les banques commerciales voudront encore détenir.

"Je m'attends à ce que le niveau futur des réserves diminue par rapport à aujourd'hui : 467 milliards de livres (590 milliards de dollars)", a déclaré M. Bailey.

"J'irai même un peu plus loin en disant qu'à mon avis, la demande de réserves par les banques s'établira à un niveau plus élevé que ce que nous aurions pu attendre, même dans un passé récent. Cela peut être dû à plusieurs raisons, dont l'une pourrait bien être les leçons tirées de l'année dernière", a-t-il ajouté.

Le stock global de réserves de la BoE - y compris les 467 milliards de livres détenus par les banques - s'élevait à 790 milliards de livres la semaine dernière. (1 $ = 0,7914 livre) (Reportage de David Milliken et Andy Bruce ; édition de Jonathan Oatis)