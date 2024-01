Les investisseurs ont réduit leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre après que les données de mercredi aient montré une augmentation inattendue du taux d'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne.

Les swaps de taux d'intérêt ont montré que 12 points de base (pb) de réduction des taux de la BoE étaient pris en compte d'ici mai en fin d'échanges mercredi, impliquant une chance sur deux d'une réduction d'un quart de point des coûts d'emprunt par la Banque d'Angleterre ce mois-là, en baisse par rapport à une chance de 80 % mardi.

Pour la fin de l'année 2024, un peu plus de 100 points de base de réduction des taux de la BoE sont maintenant prévus, contre 122 points de base mardi, ce qui signifie que le marché s'attend à quatre réductions de taux d'un quart de point cette année plutôt qu'à cinq.

Les rendements des obligations d'État britanniques ont fortement augmenté, le rendement à deux ans bondissant de plus de 20 points de base - sa plus forte hausse en une journée depuis août de l'année dernière - pour atteindre son plus haut niveau depuis le 15 décembre, à 4,389 %.