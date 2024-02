Les opérateurs impatients de voir les banques centrales annoncer le début des baisses de taux d'intérêt ont subi un nouveau coup dur jeudi, la Banque d'Angleterre rejoignant la Réserve fédérale américaine pour dissiper les espoirs d'un assouplissement monétaire imminent.

La BoE a maintenu ses taux à leur plus haut niveau depuis 16 ans et a déclaré qu'elle avait besoin de preuves supplémentaires que les pressions sur les prix diminuaient de manière durable avant de changer de cap. Ses décideurs politiques étaient nettement divisés sur la trajectoire future des taux.

Mercredi, la Fed a mis fin aux paris du marché sur une baisse des taux en mars, provoquant la plus grande déroute journalière de Wall Street depuis septembre.

Les actions mondiales, qui ont augmenté d'environ 15 % entre octobre et janvier grâce aux espoirs d'une baisse rapide des coûts d'emprunt, ont chuté jeudi, tandis que les marchés obligataires ont trébuché et que les investisseurs ont prévenu qu'ils attendraient longtemps avant de recevoir de bonnes nouvelles.

"Nous nous trouvons dans une large fourchette", a déclaré Jason Simpson, stratège en matière de revenus fixes à l'unité SPDR ETF de State Street.

"Les gens peuvent encore acheter en cas de faiblesse des actions et des obligations, mais il sera difficile d'aller vraiment de l'avant en termes de hausse des prix", a-t-il ajouté, après le rallye "trop excitant" de l'année dernière.

TENSION

Les marchés tablent sur une première réduction d'un quart de point des taux d'intérêt de la Fed en mai, la probabilité d'une réduction en mars ayant atteint 90 % au cours des dernières semaines.

Jeudi, les opérateurs se sont également montrés plus pessimistes quant à une baisse prochaine des taux de la BoE, les chances d'une baisse en mai s'établissant à environ 55 %, contre 64 % en début de journée.

Ainsi, la Banque centrale européenne, la Fed et la BoE sont maintenant coincées entre la baisse de l'inflation et la crainte qu'elle ne remonte, ont déclaré les investisseurs et les analystes.

Les données de jeudi ont montré que l'inflation de la zone euro a diminué comme prévu le mois dernier, mais que les pressions sous-jacentes sur les prix ont baissé moins que prévu.

La BoE a revu à la baisse ses prévisions d'inflation pour les mois à venir, mais a averti qu'elle repasserait au-dessus de son objectif de 2 % au troisième trimestre et qu'elle ne reviendrait pas à son objectif avant la fin de 2026, soit un an plus tard que ce que la BoE avait prévu en novembre.

"Il y a une sorte de tension entre la baisse de l'inflation et la résistance des marchés du travail et de la croissance", a déclaré Michael Siviter, gestionnaire principal de titres à revenu fixe d'Invesco, en évoquant les tendances des pays développés en général.

Il a ajouté que des baisses de taux interviendraient, mais que les banques centrales ne subiraient aucune pression pour assouplir rapidement leur politique monétaire, à moins que la croissance économique ne se détériore rapidement.

Sebastian Vismara, économiste financier chez BNY Mellon et ancien économiste de la BoE, a déclaré que les actions devraient être soutenues tant que la croissance économique se maintiendra, mais que les obligations d'État seraient volatiles.

"À moins d'une détérioration plus grave de l'économie, les banques centrales seront assez progressives et fourniront moins (d'assouplissement) que ce qui est prévu", a-t-il déclaré.

Les obligations d'État, qui ont augmenté en même temps que les actions à la fin de l'année dernière, sont "assez bien évaluées pour le moment", a déclaré M. Siviter d'Invesco, ajoutant qu'il chercherait à acheter si les rendements augmentaient.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans, qui diminuent lorsque le prix de la dette augmente, sont inférieurs de 110 points de base aux sommets atteints en octobre, tandis que les équivalents allemands sont en baisse de 85 points de base.

Les rendements des gilts britanniques à deux ans, qui s'échangent à 4,23 %, sont largement inférieurs aux pics d'environ 5,5 % atteints l'année dernière.

Les banques centrales ont "abandonné leur tendance au resserrement", a déclaré Althea Spinozzi, stratège senior pour les revenus fixes chez Saxo Bank, ajoutant que "les obligations ne peuvent pas se redresser davantage car nous ne savons pas quand les réductions de taux commenceront".

CATALYSEUR ?

Les principales banques centrales surveillant désormais de près les données économiques avant de prendre leurs prochaines mesures, les marchés sont à la merci de l'évolution de l'inflation.

"Tout dépendra de l'inflation et des données sur l'emploi, à moins que quelque chose d'imprévu ne se produise", a déclaré Ed Hutchings, responsable des taux chez Aviva Investors, en faisant référence à des événements tels qu'une escalade potentielle au Moyen-Orient ou des risques systémiques pour les banques régionales américaines.

À plus long terme, M. Hutchings privilégie les obligations britanniques par rapport aux marchés obligataires des États-Unis et de la zone euro, où d'autres réductions sont prévues, ce qui accroît le risque de liquidation si les prévisions s'avèrent incorrectes.

Les marchés prévoient environ 145 points de base d'assouplissement de la part de la Fed et de la BCE d'ici la fin de l'année, contre un peu plus de 100 points de base de la part de la BoE.

Les conditions financières, qui reflètent globalement la facilité avec laquelle les entreprises et les ménages peuvent emprunter de l'argent, se sont assouplies et sont devenues une priorité pour les banquiers centraux qui décident du moment où ils vont procéder à des baisses de taux, ont déclaré les investisseurs.

"La BoE a peut-être tiré les leçons de la Fed à l'automne, où le fait d'approuver les prix du marché est perçu comme un message dovish, ce qui entraîne une hausse des taux, qui rend le retour de l'inflation à l'objectif encore plus difficile", a déclaré Mike Riddle, responsable de l'analyse macroéconomique des titres à revenu fixe non contraints chez Allianz Global Investors.