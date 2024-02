La confiance dans le secteur de la construction britannique a légèrement augmenté à la fin de l'année 2023, aidée par la perspective de réductions des taux d'intérêt, selon une enquête publiée avant que la Banque d'Angleterre ne maintienne ses taux à leur niveau le plus élevé depuis 2008.

La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a déclaré que les perspectives pour l'année à venir étaient plus optimistes, avec sa mesure principale de la charge de travail qui est passée de 6 % à 12 %.

Elle a indiqué qu'un solde net de 8 % des répondants à l'enquête a signalé une baisse de l'activité au cours des trois mois précédant décembre, ce qui est moins sombre que les 10 % qui ont signalé une baisse au cours des trois mois précédents.

"Alors que le secteur de la construction au Royaume-Uni est resté relativement calme à la fin de l'année 2023, la croyance en une baisse des taux en 2024 semble soutenir des attentes plus importantes pour l'avenir", a déclaré le rapport.

La RICS a déclaré qu'il y avait une "divergence claire" entre les secteurs, la construction de maisons se contractant davantage alors que l'activité d'infrastructure continuait à croître.

Malgré un certain optimisme stimulé par la baisse des taux hypothécaires, le marché immobilier britannique a été lent à se remettre de la longue série d'augmentations des taux d'intérêt par la BoE et de l'impact de la crise du "mini-budget" de la fin de l'année 2022.

La BoE devrait maintenir ses taux d'intérêt à 5,25 %, leur plus haut niveau depuis 15 ans, plus tard dans la journée de jeudi, et éventuellement signaler un changement de position après 14 hausses consécutives entre décembre 2021 et août 2023.

Bien que les pressions liées aux pénuries de compétences aient persisté au quatrième trimestre, la RICS a déclaré que les personnes interrogées prévoyaient une augmentation de l'emploi au cours des 12 prochains mois.

"Soutenues par la perspective d'une baisse des taux d'intérêt plus tard dans l'année, les charges de travail globales devraient augmenter, et les personnes interrogées prévoient que cette reprise s'accompagnera d'une hausse des niveaux d'emploi dans l'ensemble du secteur", a déclaré Tarrant Parsons, économiste principal à la RICS.

Les données officielles les plus récentes montrent que la production dans le secteur de la construction a baissé de 0,2 % en novembre.